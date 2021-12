Jon Zarate, la vida de un combatiente

Jon Zarate tuvo una infancia difícil que lo hizo mirar hacia la práctica del deporte como un estilo de vida personal y profesional. Foto: Cortesía

¿Quién es Jon Zarate y de donde surge su pasión por las artes marciales mixtas?

Nací en Colombia, pero mi madre tomó la decisión de migrar a los Estados Unidos por un tema familiar difícil “mi padre”. Me crié en uno de los ghettos en Brooklyn NY, y mi pasión por las artes marciales mixtas surgen de películas de Bruce Lee, de haber entrenado boxeo a los 11 años por un año, Old Shaolin Kung Fu por 5 años y algo de capoeira por 6 meses. En middle school y high school siempre me gustaron los deportes de contacto como la lucha olímpica y el football americano.

¿Por qué le llaman ‘The problem’? ¿De dónde surge?

‘The problem’ o ‘problem child’ es un sobrenombre que me dieron de joven porque siempre que me robaban mis tenis, me molestaban en el colegio o me hacían cualquier tipo de bullying, siempre me defendía. Mis amigos de niño y de joven me fueron dando ese nombre.

¿Cuéntenos detalles de su niñez que lo hayan marcado y qué de una u otra forma lo han convertido en el deportista que es hoy en día?

Me crié en las calles de NY porque mi mamá como inmigrante, tenía 3 trabajos para intentar darnos una mejor vida. A raíz de eso me la pasaba en la calle con muchachos mayores que yo tratando de encajar y ser parte de ellos. Pero yo creo que además de ser el deportista en el que me convertí, todo esto influyó en el ser que soy hoy en día porque entiendo los problemas de los demás y me gusta ayudar a las personas cuando se puede. También intento cuidar y proteger a los animales. Viví muchas cosas difíciles que un niño no debería vivir, sin embargo, las canalicé hacia la práctica de este bello deporte que hoy es mi vida.

¿Cuál ha sido la pelea más dura que ha tenido Jon Zarate en la jaula y fuera de ella?

Ha sido con Yaser Castillo en Nicaragua. En esta pelea de 70Kg, Yaser llegó a 85Kg haciendo un corte entre 12Kg y 15kg y yo llegué a 77Kg cortando entre 6Kg y 8Kg. Su estrategia fue amarrar la pelea a punta de fuerza y lo sentí demasiado fuerte durante los 3 rounds. Aclaro que no fue difícil por su striking o desempeñó en MMA, sino por su fuerza bruta que me inmovilizó toda la pelea. Fuera de la jaula, las peleas más duras fueron la perdida del amor de mi vida, mi mamá que se fue hace un año y la partida de mí otro amor eterno Lorenza mi perrita de 14 meses que nos abandonó hace 3 semanas.

¿Por qué regresar a Colombia después de haber forjado una carrera por más de 10 años de forma profesional en el extranjero?

Nunca me formé como atleta de artes marciales mixtas en los Estados Unidos. Hice boxeo, Old Shaolin Kung Fu y algo de capoeira y pues fui peleador callejero toda mi vida allá. Regrese a Colombia por temas legales. Y ahí fue que utilice toda mi furia y rabia que tenía con la vida y eventualmente me volví peleador de MMA.

¿De qué manera el vegetarianismo ha contribuido a su rendimiento?

Haberme vuelto vegetariano ha sido una de las mejores decisiones en mi vida, porque físicamente rindo más en mis entrenos, me canso menos, me siento más fuerte en todo sentido de la palabra y espiritualmente siento que he evolucionado como ser humano. Por ahí dicen que, eres lo que comes. Si comes muerte eso te lleva a enfermedades, si comes vida solo te pueda dar más de eso.

¿Cómo es la dieta y la rutina deportiva de un peleador de artes marciales mixtas?

No puedo hablar por todos los artistas marciales, pero las mías son simples: despertar, tomar agua, meditar, sacar a mis perros, desayunar, trabajar, entrenar, trabajar, almorzar, sacar a mis perros, reposar, trabajar, entrenar de nuevo, trabajar, llegar a casa, sacar a mis hijos caninos y cenar.

Mi dieta al ser vegetariano es evitar el intermediario. ¿A qué me refiero con esto? Los animales que consumimos los seres humanos son animales que comen pasto, vegetales, semillas, raíces etc. para crear músculo y después los matamos para consumir lo que le llamo yo, proteína reciclada. Elimino el intermediario y voy directamente a la fuente que es el vegetal. Adicionalmente, en mi dieta incluyo granos, algas marinas, nueces, frutas, queso de almendras, leche de coco y huevos de gallinas felices y no consumo lácteo.

¿Cómo ve las artes marciales mixtas en Colombia?

Las artes marciales mixtas en Colombia pienso que aún están crudas, no por los atletas sino por la falta de apoyo a este hermoso deporte.

¿Qué le falta por hacer a nivel profesional y cuál es su próxima meta?

Siempre me hace falta algo más. Más entreno, mejorar técnicas en las modalidades que más funcionen para MMA. Me falta ser mejor ser humano, mejor amigo, mejor profesor, mejor en todo aspecto de la vida. Creo que cuando tenemos esa actitud siempre estaremos en una constante evolución tanto personal, como profesional y espiritual.

Mi meta es poder seguir brindando en mi academia BareKnuckle MMA, un lugar para atletas que quieran desempeñarse en las artes marciales mixtas y para personas que quieran cambiar sus vidas con el ejercicio y deporte. Lo último, pero no menos importante quisiera abrir una fundación para los animales en Colombia donde pueda ayudarlos, darles una mejor vida y mucho amor. Quiero ofrecer una ayuda de verdad, no tenerla cómo fachada para robar la plata como desafortunadamente lo es en muchos países.

¿Qué significa para usted el encuentro del próximo 10 de diciembre contra el Rolo Sánchez en la ciudad de Bogotá?

La verdad no sé quién es el Rolo Sánchez. Para mí es un honor encontrarme con él o cualquier atleta de MMA de su nivel o superior dentro del Octágono.

¿Dónde quedó su faceta como actor y a qué retos ha tenido que enfrentarse al interior de un set de grabación?

Mi faceta actoral siempre permanecerá activada y sé que en algún momento seguiré ese camino aunque me encanta darme los golpes... me ha tocado hacer muchas cosas difíciles en un set de grabación. Si no han visto Reto4Elementos entonces deberían jajaja.

¿Cuáles han sido esos peleadores colombianos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria y que sin duda alguna han marcado su carrera?

Todos los atletas de MMA con los que me he enfrentado han marcado mi vida de una u otra manera. Tanto con los que me he enfrentado en eventos nacionales como internacionales hasta con los que entreno y hago sparring. Me han marcado a los que le he ganado como con los que he perdido, hasta las peleas que me han robado jajaja. Todo es relativo.

Este viernes 10 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. Royal Center, Carrera 13 # 66-80 (Bogotá).