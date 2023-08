“Estoy más vivo que nunca” José Luis Perales desmiente su muerte

José Luis Perales es el compositor de temas emblemáticos como “Y cómo es él” y “Un velero llamado libertad”. Foto: Agencia EFE

En un vídeo que publicó en redes sociales y grabó desde Londres, Inglaterra, el cantante español José Luis Perales desmintió la información que señalaba que había fallecido.

“Hola, amigos, os hablo desde Londres, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos. De repente nos encontramos con alguien de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España”.

Minutos antes, en diálogo con La Razón de España, su hijo indicó: “Estamos en Londres cenando juntos”.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Durante el transcurso de esta tarde, varios medios españoles y latinoamericanos confirmaron el deceso del baladista español, José Luis Perales, conocido por su éxito “Un velero llamado libertad” que lo popularizó en 1979. Afirmaban que el cantautor había fallecido a causa de un infarto a sus 78 años.

