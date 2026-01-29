29 de enero de 2026 - 08:00 p. m.
José Restrepo: “Interpretar a Camilo León, me hizo enfrentar rincones oscuros de mí mismo”
José Restrepo, actor de la serie colombiana “Estado de Fuga 1986”, producción que narra eventos inspirados en la masacre del Restaurante Pozzetto en Bogotá, pasó por Claro Oscuro y habló de cómo fue la construcción de su papel junto al escritor Mario Mendoza, de lo que aprendió trabajando con Andrés Parra, y de la complejidad de la naturaleza humana que descubrió al interpretar un personaje marcado por el miedo.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación