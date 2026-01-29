Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Entretenimiento
Gente
29 de enero de 2026 - 08:00 p. m.

José Restrepo: “Interpretar a Camilo León, me hizo enfrentar rincones oscuros de mí mismo”

José Restrepo, actor de la serie colombiana “Estado de Fuga 1986”, producción que narra eventos inspirados en la masacre del Restaurante Pozzetto en Bogotá, pasó por Claro Oscuro y habló de cómo fue la construcción de su papel junto al escritor Mario Mendoza, de lo que aprendió trabajando con Andrés Parra, y de la complejidad de la naturaleza humana que descubrió al interpretar un personaje marcado por el miedo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Tatiana Gómez Fuentes

Tatiana Gómez Fuentes

Andrés Osorio Guillott

Andrés Osorio Guillott

Temas Relacionados

Claro Oscuro

Estado de Fuga

José Restrepo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.