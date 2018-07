Juana Acosta confirma su ruptura con Ernesto Alterio

BANG Showbiz

Durante su última aparición pública para presentar su nueva película, la actriz insistió en que se trata de una decisión muy meditada y que no afectará a la unidad familiar que forman junto a su hija.

Los rumores de separación desde hace semanas sobre la pareja conformada por Ernesto Alterio y Juana Acosta: la guapa actriz había sido vista recientemente en compañía de un misterioso hombre por las calles de Madrid y a él también se le atribuían varias salidas nocturnas con una nueva acompañante.



Ahora la propia intérprete ha querido confirmar su ruptura sin dramatismo y con total naturalidad durante su última aparición pública para presentar en Madrid su nueva película, Jefe. En sus declaraciones a los medios, insistió en que se trata de una decisión "muy meditada" y tomada en mutuo acuerdo, que no afectará a la unidad familiar que forman junto a su hija.



"Nuestra relación es excelente. Hemos tenido una hermosa historia de amor y una niña increíble. Nosotros nos llevamos bien. Ahora hay que ir para adelante con la vida", aseguró.



La actriz no se ha extendido mucho más en sus declaraciones acerca de un tema tan personal, aunque antes de darlo por zanjado ha querido recalcar una vez más que su ex y ella han seguido caminos separados de la manera más cordial posible.



"Estoy bien, estamos bien aunque es una época de cambios. También ha habido momentos duros. Han sido 15 años juntos", reconoció.