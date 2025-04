Juana Acosta es Ana en ‘La fianza’: “Fui cocinando este personaje a fuego lento”

“Creo que Ana es una mujer que había apoyado su identidad en el artificio y en el dinero y no estaba feliz”. Foto: fotografo Luis Marino para BadDogs Productions

Juana llegó a La fianza hace 6 0 7 años, mientras rodaba El acantilado. “Al final de este rodaje, Gonzalo se acercó y me dijo que había escrito ese personaje para mí, que lo leyera. Leí el guion y me enganchó desde el primer momento. Me gustó mucho el personaje y la historia, que se desarrollara todo en un mismo espacio, en una sola noche. Gonzalo se demoró bastantes años en rodar la película, y cada año nos reuníamos con nuevas versiones de guion, y poco a poco fuimos definiendo el personaje. Siempre...