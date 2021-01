Juanita Reinoso invita a dejar volar la imaginación

La autora del relato “Piedritas en la ventana” cuenta cómo tomó la decisión de dedicarse a la literatura infantil y lo que ha significado el proceso de escuchar su voz interior.

Hace poco publicó el libro “Piedritas en la ventana”, ¿por qué optó por este relato?

Piedritas en la ventana, como dice su dedicatoria, es un homenaje a mi nueva vida, a la memoria de mi padre, a mi esposo y a mis hijos. Se trata de un viaje maravilloso en el que Ariel y Cayetana visitan tres mundos mágicos: el miedo, la compasión y la alegría. En cada uno recogen un símbolo y siempre vuelven de regreso a casa. Piedritas hace volar la imaginación del lector y lo invita a escuchar su voz interior.

¿Por qué el título?

Piedritas en la ventana también es el título de un maravilloso poema de Benedetti que leí hace muchos años, que muestra cómo la vida te manda señales para que por fin dejes una ventana abierta y dejes entrar la alegría a tu vida. Tomar la decisión de dejar la oficina y sentarme a escribir fue eso, oír las piedritas en mi ventana. Fue importante escuchar mi voz interior y oír lo que tiene para decirme. Y luego enfrentar los miedos, vestirse de coraje, dejar atrás algunas comodidades y dedicarte a lo que más te gusta y avanzar pese a las dificultades.

¿Cómo escribir para niños y que ellos entiendan el mensaje que quiere dar con el libro?

Cuido la estética de mis libros, que sea maravilloso en la forma y sea un regalo para los niños. Los mensajes que los niños saquen de lo que escribo serán los que ellos quieran o aquellos que en su proceso de vida los lleven a pensar. Lo que más me gusta es que mis libros llevan en su esencia la aceptación de la diferencia, el respeto por el otro y el valor de la familia.

¿Qué diferencia a “Piedritas en la ventana” de los otros libros que ha publicado Juanita Reinoso?

Mis primeros cuatro libros son historias reales que le han pasado a nuestra familia. Mi familia y en especial mis hijos son protagonistas. En Piedritas estamos en una de las escenas, pero ya no somos el centro, el centro es la voz interior de Cayetana, la protagonista. Sin embargo, todos se mantienen en la línea del valor de familia. Siento, y me han dicho mis lectores y amigos, que mi más reciente publicación es más madura, auténtica e impecablemente ilustrada.

¿De dónde surgió la idea de dedicarse a escribir libros para el público infantil?

Mi vida cambió mucho cuando fui madre, mis prioridades cambiaron y todo a mi alrededor me exigía más coherencia. Empecé un fuerte proceso de transformación personal que terminó sacándome del mundo laboral empresarial, a la creación de Los cuentos de Juanita. La primera intención de los cuentos fue dejarles a mis hijos, en libros impresos, algunos recuerdos de familia, entonces imprimía treinta ejemplares y los regalaba como sorpresa en las fiestas de cumpleaños de cada uno. Las mamás de los compañeros de mis hijos me decían que eran historias muy lindas y que debía darlas a conocer a más personas. Tiempo después, lo hice y empecé a tocar las puertas en los colegios y jardines para leer mis cuentos a los niños.

¿La demanda del mercado influye al elegir los temas?

La verdad no. Mis historias sucedieron y así las escribí en mis cuatro primeros libros. El libro podría entenderse como mi proceso de transformación personal, que, sumado a este tiempo en cuarentena, se convierte en una reflexión profunda sobre el miedo, la compasión y la alegría.

¿Qué la inspira a escribir?

Me inspiran mis hijos y la familia. Y hoy me inspira la vida y el simple hecho de respirar. Vivo agradecida por cada día que abro los ojos y puedo ver a mis hijos. Esta pandemia me llevó a niveles de conciencia muy altos en los que siento que hay mucho por decir, desde la experiencia.

¿Cómo es el proceso para hacer las ilustraciones de los cuentos?

Por lo general, busco en internet los trabajos de los ilustradores colombianos y luego los contacto directamente. Nos tomamos un café, les cuento mi historia, les comparto mi trabajo y los invito a ser parte de Los cuentos de Juanita. Siempre llegamos a un acuerdo de cocreación interesante y trabajamos hasta llegar al producto final que a los dos nos deje satisfechos. Es el proceso más abierto, creativo y generoso de todo mi trabajo.

¿Es rentable hacer libros para niños?

Es rentable cuando incluyes la variable “cumpliendo el propósito”. Ahí la ecuación adquiere todo el sentido. Sin esa variable, las cuentas se vuelven apretadas. Sin embargo, tengo que decir que cuando tú eres el editor, el distribuidor, el de mercadeo, el comercial, el relacionista y la secretaria, te quedas con los porcentajes de esa cadena y el panorama puede verse mejor. Al final, pienso que no hay un solo escritor que escriba pensando en la rentabilidad.

Al hacer un libro, ¿de quién quiere captar la atención: de los padres o de los niños?

La del niño, como centro de mi propósito. Siempre recomiendo a los padres llevar los hijos a las librerías y dejarlos escoger el libro que ellos quieran. El intervencionismo adulto a veces no es tan recomendable. Es bueno guiar, pero también es bueno dejar que el niño decida qué quiere leer, seguramente leerá con mayor agrado algo escogido por él que algo “sugerido”. Lo más importante es que los niños gocen la lectura. Por eso visito colegios y jardines infantiles donde leo mis cuentos.

¿Qué proyectos tiene para 2021?

Mi sexto libro ya está listo y saldrá este año. Es una nueva historia especial para los niños y también tiene un mensaje importante para los padres.