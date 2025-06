Juez desestima demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively. La actriz se pronunció

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizaron el filme. Foto: Sony

Un juez estadounidense desestimó este lunes la demanda multimillonaria de Justin Baldoni, director y actor de la película ‘It ends with us’, contra la actriz Blake Lively, su coprotagonista, en lo que los abogados de Lively consideraron una “victoria” dentro de su batalla legal.

Baldoni interpuso el pasado enero en Nueva York una demanda por difamación y otros cargos contra Lively, que previamente lo había acusado de acoso sexual durante el rodaje; y contra el marido de esta, el actor Ryan Reynolds; sus publicistas y hasta el diario The New York Times, que cubría su disputa.

El juez Lewis Liman falló hoy a favor de Lively, que había respondido con una moción para que se desestimara esa demanda, en la que Baldoni reclamaba una compensación de 400 millones de dólares, y el magistrado también desechó la denuncia contra el NYT, al que exigía 250 millones.

Los abogados de Lively consideraron el fallo de Liman “una victoria” para la actriz y otros a quienes Baldoni “arrastró a su demanda de represalia”, y dijeron prepararse para la “siguiente ronda”, que es reclamar gastos y daños contra él y su productora, Wayfarer, por su “abusivo litigio”, según recoge Variety.

Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de ‘It ends with us’ y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones.

El juez Liman opinó que las acusaciones iniciales de Lively las hizo en un tribunal civil de California y están protegidas de contrademandas por “inmunidad” judicial, y agregó que también el trabajo del NYT (diario que se hizo eco del caso) está protegido por los derechos a la libre información.

Liman opinó además que las declaraciones del marido y la publicista de Lively sobre el supuesto acoso de Baldoni no constituyeron difamación, porque se basaban en la versión de los hechos de la actriz.

Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively, cuya demanda llegará a juicio el 9 de marzo de 2026.

¿Qué dijo Blake Lively?

En las historias de su perfil oficial de Instagram, la actriz publicó un mensaje haciendo referencia al caso:

“La semana pasada, estuve orgullosa junto a 19 organizaciones unidas en la defensa de los derechos de las mujeres a hablar por su seguridad. Como tantas otras, he sentido el dolor de una demanda por represalias, incluida la vergüenza fabricada que intenta doblegarnos. Aunque la demanda contra mí fue derrotada, hay tantas que no tienen recursos para defenderse. Estoy más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de todas las mujeres a tener voz para protegerse, incluida su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia. Hay protecciones ahí fuera. Echen un vistazo a algunas de las increíbles organizaciones que aparecen a continuación para obtener recursos e información. Con amor y gratitud para los muchos que me apoyaron, a muchos de ustedes los conozco. A muchos no los conozco. Pero nunca dejaré de apreciarlos ni de abogar por ustedes”.

El post de Blake incluye enlaces a organizaciones como Coalition Against Trafficking in Women, New York Cyber Abuse Task Force, Women’s Equal Justice y Women’s Justice NOW.