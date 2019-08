Juicio de Harvey Weinstein es aplazado hasta enero por nuevas acusaciones

- AFP

Consultado por el juez James Burke sobre si quería ir a juicio, Weinstein rio y respondió: "No realmente". AFP

El productor de cine Harvey Weinstein, que enfrenta ante la justicia estadounidense dos acusaciones de agresión sexual, fue inculpado este lunes de dos nuevos cargos.

Un juez de Nueva York aplazó el inicio de su juicio previsto para inicios de septiembre al 6 de enero de 2020, para dar tiempo al fundador de los estudios de cine Miramax y The Weinstein Company de preparar su defensa. (Le puede interesar: Abogada de Harvey Weinstein dice que la "emoción" por el Me Too se apoderó del caso)

El despacho del fiscal de Manhattan había indicado el jueves que tenía una nueva inculpación en este caso que se tornó emblemático del movimiento #MeToo, sin divulgar su tenor.

El productor de Hollywood caído en desgracia, de 67 años, asegura que las relaciones sexuales que tuvo fueron consentidas, pero fue acusado por más de 80 mujeres -incluidas varias celebridades- de abusos sexuales, desde casos de acoso hasta violación.

Durante mucho tiempo uno de los personajes más poderosos de Hollywood, Weinstein hasta ahora estaba inculpado de dos presuntas agresiones: una agresión sexual en 2006 contra una asistente de producción, y la violación en 2013 de una mujer cuya identidad permanece anónima.

Gloria Allred, abogada de la actriz de la serie de HBO "Los Soprano" Annabella Sciorra, confirmó en un comunicado que ésta debe ser testigo en el juicio contra Weinstein. (Le puede interesar: Harvey Weinstein, en busca de nuevos abogados al acercarse su juicio)

Desde octubre de 2017, en un artículo en la revista The New Yorker que contribuyó a desencadenar el movimiento #MeToo, Sciorra acusa a Weinstein de haberla violado en 1993, en la casa de la actriz en Manhattan.

Pero Sciorra habría contactado al fiscal demasiado tarde para que sus acusaciones figuren en la primera inculpación, explicó la fiscal a cargo del caso en una carta al juez, citada por el diario The New York Times. Los presuntos delitos en su contra prescribieron.

La fiscal pidió no obstante al juez que autorice a Sciorra a ser testigo en el juicio.

El juez Burke lo negó inicialmente, porque la actriz no atestiguó antes frente a un gran jurado, como establecen las reglas. (Le puede interesar: Un abogado de Harvey Weinstein pide al juez que lo libere de ejercer su defensa)