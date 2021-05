Julio Andrés García: “En radiocomunicaciones la innovación no se detiene”

Motorola Solutions lanza su dispositivo de radio troncalizado terrestre (TETRA) de próxima generación, llamado MXP600. El ingeniero habla sobre limitantes y ventajas tienen las radiocomunicaciones en la actualidad y los beneficios que trae este nuevo artefacto.

Con una pandemia global, volúmenes cada vez más grandes de datos que gestionar y una mayor demanda de recursos limitados, el mundo nunca se ha vuelto más complejo para para el sector del transporte.

Los sistemas aislados y los dispositivos que no se comunican entre sí pueden aumentar la complejidad ya existente. Los trabajadores del transporte necesitan entonces una tecnología de misión crítica que les ofrezca una experiencia intuitiva e inteligente, así como herramientas flexibles que les permitan conectarse sin problemas con un ecosistema más amplio de tecnologías.

Motorola Solutions lanza su dispositivo de radio troncalizado terrestre (TETRA) de próxima generación, el inteligente y potente MXP600, para satisfacer las necesidades del transporte hoy y en el futuro. El radio, liviano pero muy resistente, lleva las capacidades probadas de la comunicación de voz de misión crítica a nuevos niveles y permite colaborar con otras soluciones.

El ingeniero Julio Andres García habla sobre limitantes y ventajas tienen las radiocomunicaciones en la actualidad y los beneficios que trae este nuevo artefacto.

¿Cómo ha sido el posicionamiento de Motorola Solutions en Colombia y los desafíos a los cuales se han visto enfrentados en la actualidad?

Motorola Solutions ha sido un aliado estratégico de las agencias de seguridad pública y empresas en el país por más de 25 años, trayendo tecnología de punta de misión y operación crítica. Además de los icónicos radios de la Policia de Colombia y el Ejército Nacional y de aquellos con los que cuentan reconocidas empresas de diversas industrias como el Metro de Medellín, se suman soluciones como centros de comando y control, como la que cuenta la ciudad de Bogotá, además de soluciones de video seguridad y servicios como ciberseguridad que nos permiten estar un paso adelante en el principal desafío de nuestros clientes que es hacer frente a los desafíos de seguridad, poniendo la innovación al servicio del país para brindar comunicación efectiva, de calidad y segura.

¿De qué manera las radiocomunicaciones han beneficiado a la sociedad colombiana durante el coronavirus?

Mantener la productividad sin arriesgar la bioseguridad es un gran desafío, sobre todo en ambientes complejos, como por ejemplo, zonas cerradas o con baja ventilación en ambientes de producción industrial y de logística y transporte. Es allí donde hemos brindado soluciones al cliente actual, usando por ejemplo accesorios originales para continuar comunicado empleando adecuadamente cubrebocas y capacitando a nuestros clientes en mejores prácticas para hacer la correcta limpieza de sus equipos de comunicaciones sin degradar el funcionamiento de estos. Así mismo a los nuevos clientes que requieren de soluciones de comunicación rápidas y efectivas, de fácil despliegue y con la opción de usar los mismos dispositivos con que ya cuenta para responder “remotamente” a las labores que antes se hacían de manera presencial, ofreciendo alternativas como WAVE PTX, nuestro servicio de PTT sobre banda ancha que se puede desplegar, crecer y manejar de manera dinámica y sin requerir infraestructura dedicada.

¿Qué limitantes y ventajas tienen las radiocomunicaciones en la actualidad, con la existencia de nuevos equipos de comunicación con tecnología de punta?

En radiocomunicaciones la innovación no se detiene. Las comunicaciones de radio ofrecen velocidad, seguridad y facilidad de uso, cualidades sobresalientes para abordar los desafíos de coordinación a distancia que se presentan aún más en estos tiempos de pandemia y están diseñados para funcionar cuando otro tipo de tecnologías no funcionan, se prueban en los momentos más críticos y eso hace que su valor no deje de ser percibido tanto a nivel de seguridad pública como empresarial. El radio, con amplias capacidades de interoperar con otras soluciones permite también mantener la concentración en las tareas encomendadas lo cual es fundamental, más cuando se está al mando de un camión, bus o de un tren de transporte; es allí donde elementos que permitan comunicaciones rápidas, efectivas, sin distracciones y totalmente intuitivas, sin entrenamiento especial o adicional se vuelven la piedra angular para mantener la economía funcionando y a las personas con empleo y seguras.

¿Cuáles son las características más destacables del MXP600?

Es la nueva generación de Motorola Solutions de radios digitales de dos vías en estándar troncalizado TETRA. En pocas palabras sus puntos principales son: Mejor potencia de RF y mejor sensibilidad, que se traduce en mejor cobertura y en ser escuchado en más lugares. Mejor audio y mejor cancelación de ruido, que se traduce en escuchar y ser escuchado hasta en las peores circunstancias alrededor, como sirenas, ruido industrial, maquinarias, helicópteros, etc. Mejor localización y mejor precisión de la misma al introducir más receptores de GNSS o sistemas de posicionamiento por satélite, que se traduce en mejor coordinación logística, de recursos y menor dependencia de una sola infraestructura. Preparado para el futuro con capacidades como pantalla más amplia, app compatible para manejo remoto del radio, bluetooth de bajo consumo y alta seguridad, capacidad Wi-Fi para aprovisionamiento y reprogramación sobre el aire más rápida. Bajo peso, más compacto y mayor duración de batería, que se traduce en más tiempo en operación por turno.

¿Qué beneficios le brinda el MXP600 al sector transporte en el país?

Este nuevo equipo permite a las empresas de transporte con sistemas TETRA aprovechar mejor la infraestructura existente y ampliar no solo los tiempos de operación del personal sino también las posibilidades de interacción, administración y de integración con otro tipo de elementos, por ejemplo poder activar la cámara corporal del personal en campo cuando se presione el botón de emergencia del radio o responder un mensaje de texto más rápidamente desde el smartphone empleando la M-Radiocontrol app.

¿Cuáles son los sectores económicos que requieren el uso de los radioteléfonos?

En general son empleados en sectores donde la coordinación de recursos, principalmente personal y vehículos, debe hacerse de manera rápida, efectiva y sin distracciones. Allí pueden incluirse múltiples sectores como el transporte, tanto de personal como de mercancías, transporte masivo de pasajeros, puertos, y en general donde la coordinación sea fundamental para el desarrollo correcto del negocio o de los objetivos empresariales.

¿Qué ventajas brinda la comunicación de voz por radio vs otros sistemas de comunicación?

Su principal ventaja radica en la rapidez, seguridad y sencillez de operación para obtener comunicación efectiva y eficaz. Puede ser utilizada sin distracciones en situaciones normales o bajo situaciones de emergencia sin pérdida de tiempo y con la certeza que la voz y los datos transmitidos llegan a su destino con total claridad.

¿Qué seguridad brindan los radioteléfonos en las comunicaciones a nivel empresarial?

R:/ Seguridad justo es uno de sus principales atributos. Las comunicaciones vía radioteléfono son como el “cordón umbilical” de las personas que están en campo con el personal de control y gestión, permitiendo que las operaciones sean llevadas a cabo sin pérdidas operativas, abaratando costos, mejorando la confianza en el personal, entre otras características. Particularmentete a través del MXP600, se tienen comunicaciones digitales encriptadas, bluetooth con encripcion, encripcion extremo a extremo, deshabilitación de terminales de manera remota, cambio de llaves de cifrado de manera remota, entre otras.

¿Por qué seguir usando las radiotelecomunicaciones en la actualidad?¿De qué maneras han usado la tecnología para la creación de equipos que estén a la vanguardia del siglo XXI?

R:/ Lo reitero, la innovación en radiocomunicaciones no se detiene. El uso de tecnologías de comunicación tipo radioteléfono brindan la ventaja particular que no dependen de otras plataformas para poder operar. Esto quiere decir que en caso de, por ejemplo, una falla masiva de internet, el sistema continuará operando de manera independiente. Sin embargo no quiere decir que este no pueda integrarse o colaborar con otro tipo de tecnologías como los teléfonos inteligentes y plataformas basadas en la nube; todo lo contrario, existen productos de Motorola Solutions que integran exitosamente varias plataformas de radio con sistemas de banda ancha, ampliando la capacidad de las redes de comunicación tipo radioteléfono a nuevas fronteras antes imposibles, como por ejemplo poder interactuar directamente con un grupo de conversación de radioteléfono desde un teléfono celular conectado a internet en cualquier parte del mundo. Para enfrentar la nueva realidad donde la virtualidad y el teletrabajo se imponen, este tipo de integración acercan aún más los procesos productivos presenciales con la gestión y administración virtualizada, sin perder el foco ni el control de la misma.