"Jumanji es una historia única acerca de la amistad": Nick Jonas

Europa Press

Nick Jonas continúa combinando su faceta de músico con el mundo de la interpretación. El joven es uno de los protagonistas de Jumanji: Bienvenidos a la Jungla, dirigida por Jake Kasdan. (Lea: Tras nominación al Globo de Oro, Nick Jonas quiere fortalecer su carrera actoral)

Nick Jonas vio la película Jumanji original cuando era niño y confiesa ser un gran fan del filme protagonizado por el inolvidable Robin Williams. "Crecí viendo la película. Cuando me llegó el guión, me quedé asombrado de que hubieran pensado en mí. Lo leí y me enamoré de estos personajes y de la continuación de la historia", afirma el joven.

Para Nick, Jumanji: bienvenidos a la jungla es "una historia única acerca de la amistad, de ver el mundo que te rodea y de crecer como persona".

Este año, el ex componente del grupo Jonas Brothers ha pasado más tiempo delante de las cámaras que tras un micrófono, tal y como nos cuenta. "Hoy en día la actuación se ha convertido en algo igual de importante o más que la música. Es genial, pero también hay buenos proyectos musicales de los que quiero formar parte", puntualiza.

PERDIDOS EN LA SELVA

En la nueva aventura Jumanji: bienvenidos a la jungla todo se pone patas arriba cuando un curioso grupo de amigos deciden jugar a una vieja videoconsola que descubren con un juego del que nunca han oído hablar y son absorbidos dentro del mundo de Jumanji.

Aparecen inmediatamente dentro del juego, en una jungla, pero en los cuerpos de sus avatares, interpretados por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. Lo que descubren ahí es que uno no sólo juega a Jumanji, sino que Jumanji también juega contigo. Deberán emprender la aventura más peligrosa de sus vidas, o acabarán atrapados en Jumanji para siempre...