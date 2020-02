Justin Bieber confirma que le fue infiel a su esposa Hailey y a su ex Selena Gomez

BANG Showbiz

Selena Gomez no es la única dispuesta a hablar de su antigua relación con Justin Bieber, el cantante también se ha sincerado acerca de los años que compartió con la antigua estrella Disney en una entrevista con Zane Lowe para la emisora Apple Music, en la que ha reconocido indirectamente que traicionó su confianza en varias ocasiones.

El intérprete canadiense ha recordado esos errores del pasado para poner en contexto su decisión de tomarse todo el tiempo que fuera necesario para construir una relación sólida con su actual esposa Hailey cuando decidieron darle una segunda oportunidad a su romance de la adolescencia en 2018.

Su propia historia de amor con la modelo también sufrió muchos altibajos en un principio debido a su incapacidad de dejar de ver a otras personas mientras empezaban a conocerse mejor. (Le puede interesar: Justin Bieber y Hailey Baldwin están comprometidos)

"A Hailey le dije antes de salir de gira (en 2016), cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, porque aún no estaba en ese punto", ha desvelado.

Pese a sus buenas intenciones iniciales y el respeto que sentían el uno por el otro, incluso en aquellos momentos, al final Justin y Hailey acabaron haciéndose mucho daño mutuamente.

"La cuestión es que, como ella me quería, verme con otras personas le dolió mucho y, dicho eso, ella también hizo cosas que me dolieron. Y era demasiado dolor: yo le había hecho daño a ella, y ella a mí. Y al final dejamos de hablar antes de que yo saliera a la carretera. Estaba muy enfadado". (Puede leer: Justin Bieber: "Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin")

Justin atribuye sus dificultades para abrazar un estilo de vida monógamo junto a Hailey a su experiencia con su anterior novia. Aunque en ningún momento la ha mencionado por su nombre a lo largo de la conversación, Selena Gomez es la única pareja estable que se le conoció entre 2010 y 2018 y no cabe duda de que se refiere a ella al afirmar: "Antes de todo eso, en mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí".