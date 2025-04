Kanye West: “Debí tener hijos con Paris Hilton y no con Kim Kardashian”

Por fin Kim Kardashian se sinceró: lo intentó todo por su matrimonio con Kanye West. Ahora quiere vivir en paz. Foto: Getty

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un livestream para un nuevo canal de Twitch, que desde entonces está prohibido, Kanye parecía hablar con alguien por teléfono mientras decía: “Kim era la ayudante de Paris Hilton. Debí haber tenido hijos con Paris Hilton antes que con Kim Kardashian”.

Refiriéndose al negocio hotelero de la familia de Paris, añadió: “¿Te imaginas si yo tuviera hijos con Paris Hilton? ¿Cuántos hoteles tendría en este momento? Piénsalo. Los Hilton”.

Kanye, de 47 años, y Kim, de 44, tienen cuatro hijos en común: North, de 11 años, Saint, de nueve, Chicago, de siete, y Psalm, de cinco.

El cantante de ‘Stronger’ se casó con Bianca Censori en una ceremonia privada en diciembre de 2023, pero en la letra de su nuevo tema, ‘Bianca’, afirma que ella le abandonó por sus polémicas antisemitas en las redes sociales.

A principios de mes, el rapero sugirió que fue Bianca quien lo dejó en la letra de una nueva canción.

En las letras publicadas en Genius y adelantadas durante un livestream por DJ Akademiks, Kanye rapeó en ‘Bianca’: “Mi bebé se escapó. Pero primero trató de internarme / No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo. Ella está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que escribo / Hasta que Bianca vuelva me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está”.

La canción -que pertenece al próximo álbum del rapero ‘WW3’- llegó casi dos semanas después de que Kanye desatara las especulaciones sobre problemas en su matrimonio con un críptico mensaje sobre tener el corazón roto.

A través de su cuenta en X, Kanye escribió: “Cuando miro esa lista de traiciones me doy cuenta de que yo sólo formaba parte de las estrategias de la gente. Tomé la palabra amor para significar amor cuando en realidad significaba ‘amo la oportunidad’. Tomo decisiones desde mi corazón y mi mente. Así que cuando se me rompe el corazón también se me rompe la cabeza. Por eso bebí Henny para ir a los premios esa noche. Demasiadas bofetadas en la cara”.