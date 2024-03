Karol G presumió a Feid en redes sociales y él le respondió, esto dijo

Feid y Karol G. Foto: Cortesía

Karol G pasó de tomar ron con sus parceras en Medellín y hacer covers en YouTube de canciones de Alicia Keys y Lauryn Hill, a estar como invitada de Jimmy Fallon en su programa de entrevistas, un show que fácilmente llega a los 1,4 millones de visualizaciones por emisión, o a estar de fiesta con DJ Tiësto. Y, además, sin escalas, puede presentarse para las reclusas del complejo carcelario y penitenciario Picaleña de Ibagué.

La artista es una de las representantes de la música urbana más escuchadas en la actualidad. Esta semana Provenza, el primer sencillo de su álbum Mañana será bonito, ingresó al Billions Club de Spotify, pues el tema superó los mil millones de reproducciones en la plataforma, y con esto es la tercera canción en lograrlo después de Tusa y China.

Si Medellín es el Estado-Nación del género urbano, Karol G es la presidenta, la reina. Aunque su carrera musical se inició en 2016, cuando tenía 15 años, y participó en el reality show Factor X, su primer álbum lo lanzó 11 años después.

Unstoppable, o en español Imparable, fue el nombre de ese primer disco. Hoy parece que la colombiana está precisamente imparable, tras su paso por las alfombras rojas y el trasteo a casa de sus premios, la artista continúa lanzando canciones. La más reciente, Labios mordidos, en colaboración con la estadounidense Kali Uchis.

Este año el álbum más reciente de la cantante, Mañana será bonito, fue el más escuchado en Colombia en la plataforma de streaming Spotify y se llevó el quinto lugar a nivel global. De ese álbum, TQG fue una de las canciones más exitosas. “Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito?”, canta la paisa junto a la barranquillera Shakira, otra de las artistas del año, que también se llevó tres premios en los Grammy Latino, uno de estos compartido con esta canción.

Mujer del Año

La Bichota, como también se le conoce a la artista por su canción del mismo nombre, se convirtió en un ícono de la cultura popular, no solo en Colombia. La cantante ha sido portada de revistas como The Rolling Stone y Elle Magazine, y con su música entró a listados como el Billboard 200 en Estados Unidos, un país en donde la industria de la música y el entretenimiento configura un monstruo de muchas cabezas.

Por todos estos logros, Billboard decidió reconocerla como “Mujer del Año”, y su premio fue entregado por Sofía Vergara, que además subió una foto con ella en su Instagram. “Qué honor ser parte de esta noche tan bella para Karol G”, comentó. Tras la celebración, la artista colombiana publicó varias fotos en su perfil de Instagram, una de ellas con Feid sosteniendo su mano.

Feid subió a Karol G a sus stories, le dice ESTO. es algo tan simple pero un súper detallazo 🩷 pic.twitter.com/vH4OR17uIb — la vale🧚🏼‍♀️ (@_valeriagandara) March 7, 2024

Feid subió la misma foto en sus historias con un mensaje que, para muchos, fue una muestra de romanticismo y amor. “Queen of my life” (reina de mi vida) comentó el artista colombiano. El amoroso gesto no demoró en convertirse en tendencia y terminar de confirmar los rumores que por un tiempo parecieron inciertos. Ahora sí, está más que confirmado que ambos son pareja.