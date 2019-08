Karol G y Anuel AA, últimas noticias sobre su matrimonio

BANG Showbiz

Karol G manifestó: "Creo que quiero algo muy sencillo, que no sea demasiado ostentoso y con lo que me sienta yo misma".

Karol G manifestó: "Creo que quiero algo muy sencillo, que no sea demasiado ostentoso y con lo que me sienta yo misma". Cortesía

La unión próxima entre Karol G y Anuel AA supondrá la consolidación de una nueva 'power-couple' en el seno de la industria discográfica. (Lea también: Karol G tiene planes documentales y quiere ser madre)

La pareja podría considerarse, salvando las distancias, el equivalente latino de Offset y Cardi B debido al gran número de éxitos musicales que acumulan tanto con sus colaboraciones como por separado y a su popularidad en la esfera virtual, donde ella cuenta con casi 22 millones de seguidores y él con algo más de 17. (Además: Karol G busca con su nuevo disco "Ocean" ser "la cantante de música latina")

Pese a su inmensa fama, parece que ellos planean seguir el ejemplo de los dos raperos estadounidenses, que se casaron en secreto y con un solo testigo, optando por una ceremonia discreta que no se anunciará ni retransmitirá a través de las redes sociales. (Le puede interesar: Roban 250.000 dólares a Anuel AA y Karol G mientras actuaban en Chile)

"En realidad, lo que más me importa es que la gente no se estrese pensando en qué va a ponerse o qué aspecto tendrá ese día. O si habrá o no fotógrafos que les hagan sentirse cohibidos a la hora de pasárselo bien. Lo único que deseo es que todo se desarrolle en la más estricta intimidad, para que sea muy especial y podamos disfrutarlo junto a nuestras familias", comentó recientemente Karol G.

Su vestido de novia seguirá esa misma línea, con un estilo que se adapte a su personalidad y que no le obligue a sacrificar su comodidad.

"Creo que quiero algo muy sencillo, que no sea demasiado ostentoso y con lo que me sienta yo misma. Para ser sincera, aún no he pensado demasiado en los detalles específicos porque quiero que todo surja de forma orgánica y sin darle demasiadas vueltas. Así que no, aún no lo sé", puntualizó la estrella colombiana.