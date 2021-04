Los artistas, que llevaban casi tres años juntos, anunciaron a través de Instagram su rompimiento que, al parecer, se dio cuatro meses atrás. Sin embargo, la cantante paisa explicó que ambos quedaron en buenos términos.

Karol G y Anuel AA informaron a través de redes sociales que ya no se encuentran juntos; sin embargo aseguraron que el final de su relación se dio en buenos términos, contrario a lo que muchos habían comentado. Por parte del cantante, el anuncio lo dio en una transmisión en vivo y horas más tarde Karol G habló del tema a través de un corto mensaje mediante sus historias de la misma red social.

La artista colombiana expresó que fue difícil separarse y agradeció a su ex pareja por los casi tres años que estuvieron juntos.

“Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi 3 años que todo comenzó. (...) Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos ustedes durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”, señaló la cantante.

Asimismo, aprovechó para decirle a Anuel que lo ama y le agradece a él y a su familia.

“Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”, puntualizó.

Mientras que el puertorriqueño, en su transmisión señaló que se separaron hace unos cuatro meses atrás pero que contrario a los rumores todo quedo bien entre ellos.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, explicó el boricua a través de su red social.

La pareja ya casi iba a cumplir tres meses de estar juntos, desde que confirmaron su relación en 2019, en el que en medio de un concierto se dieron un beso, fue en ese mismo momento cuando lanzaron ”Secreto”.

Luego más tarde, en ese mismo año, ambos se comprometieron para casarse y los seguidores esperaban que la boda se diera en 2020. No obstante, no fue así y ocurrió lo contrario. Comenzaron rumores de que algo no estaba bien entre ellos, ya que el artista no la acompañó a Colombia a visitar a su familia el año pasado e incluso la dejó de seguir en Instagram.

Pero todo parecía arreglarse cuando ella le envió un mensaje de cumpleaños que indicó que todo lo de la ruptura se limitaba a solo rumores. “Que cumplas 70 mil años más y ojalá todos conmigo”.