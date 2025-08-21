No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
21 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.

Karoll Márquez: “Hablar de mi orientación sexual es innecesario”

En su paso por Claro Oscuro, el cantante, actor y bailarín, Karoll Márquez, hace una crítica a la hostilidad que se vive en redes sociales, lugar en donde se obsesionan con hablar sobre su orientación sexual. “Ni mi familia me pregunta lo que hago de puertas pa’ dentro”, dice. El intérprete habla, además, de “V de Vinilo”, un espectáculo en el que, junto a Carlos Montaño, Juan Manuel Mendoza, Juan Manuel Medina y David Palacio, hacen un viaje emocional a través de las canciones que marcaron generaciones.

Joseph Casañas Angulo

Joseph Casañas Angulo

