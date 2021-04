Kate Winslet: “Vivo un sueño para una actriz de mediana edad”

La actriz británica es la protagonista de “Mare of Easttown”, de HBO, en donde interpreta a la detective Mare Sheehan, a quien nunca ha querido mostrar como una mujer maravilla irreal de más de 40 años.

Kate Winslet partió de la realidad para establecer los cimientos de su personaje Mare Sheehan en la serie Mare of Easttown, de HBO. La actriz analizó el comportamiento de las mujeres policías, de las sargentas y detectives en el condado de Delaware, en las afueras de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, para hacer su interpretación más creíble.

Su proceso de investigación duró varios meses antes de meterse en la piel de Mare Sheehan y empezar a sentir cada una de sus pulsaciones.

Conversamos con Kate Winslet sobre la serie, su personaje y su mirada al espectro de las oportunidades para actrices como ella.

¿Cómo llegó “Mare of Easttown” a usted?

Fue una época bizarra, en realidad. En septiembre de 2018, estaba filmando en Gran Bretaña y, en el intervalo de un mes, recibí el guion de Ammonite y los dos primeros episodios de Mare of Easttown. Terminé diciéndoles sí a esos dos grandes e increíbles trabajos. Vivo un sueño para una actriz de mediana edad. Odio ese término, pero tengo 45 años ahora; ya no tengo veinte. Y cuando leí Mare, me sentí afortunada porque me hubieran invitado para algo que podría haber sido ofrecido a una actriz estadounidense, por ejemplo. El texto era real y maravilloso, y logré sentirme diciendo esas palabras. Eso es siempre un parámetro para mí: digo tramos en voz alta cuando estoy leyendo un guion, e interpreto. Le digo a mi hijo o a mi hija: “Ven y lee rapidito esta escena conmigo”. Depende de la reacción que tengan ellos, digo sí o no al proyecto, y en este caso, acepté.

¿Cuáles fueron los principales desafíos para asumir este proyecto?

La serie está ambientada en el condado de Delaware, en las afueras de Filadelfia, en Pensilvania. Es un país distinto al mío y un personaje completamente diferente para mí, diferente de todo lo que he hecho. Las personas tienen el acento específico de Delco, y eso era un factor extra para mí, y pensaba: “¡Dios mío, voy a tener que, una vez más, aprender otro tipo de acento norteamericano!”. Me encanta hacer acentos, pero este es particularmente complicado.

¿Cómo podría describir a Mare Sheehan?

Es un personaje que fue el pilar de una comunidad durante muchos años. Es una buena sargenta detective. Cuando Mare tenía 16 años, fue responsable del punto de la victoria en un campeonato nacional de baloncesto femenino. La ciudad se hizo famosa. Y todos los años hay una ceremonia en torno a ese gran episodio ocurrido hace 25 años. Ella es sostenida en alto ante la población de la ciudad y todos la aclaman como una gran heroína, pero ella no se siente así. La mitad del tiempo ella solo quiere esconderse y desaparecer, pero sigue adelante.

¿Qué la atrajo de la historia, en términos de trama y temática?

Bueno, es sobre un asesinato en una pequeña ciudad, y hay un momento de suspenso al fin de cada hora. Me atrapó episodio tras episodio, ¿sabes esa cosa maravillosa que sientes cuando ves un drama sobre un asesinato y están intentando descubrir quién es el asesino? El “quién fue” es muy fascinante. Creo que es una historia muy inteligente en ese género. Pero no es solo es la historia de un crimen. En realidad, es más sobre la comunidad, sobre la misericordia, compasión y tristeza; y sobre cómo viven personas reales.

Mare Sheehan es una exatleta y actual policía. ¿Cómo se preparó físicamente para el rol?

Sabía que sería un gran desafío. Fue una filmación larga. Fueron 124 días y el COVID-19 surgió en el medio. Interpreté a ese personaje durante más de un año y hubo cinco meses de preparación. Tenía que estar en forma. No porque necesariamente se deba ver un cuerpo en forma o cosas así, sino porque tenía que correr mucho en el rodaje. Tenía que hacer muchas escenas de combate, luchas, enfrentamientos y detenciones de personas, tirar al piso a hombres enormes. Entonces, durante las filmaciones, frecuentemente tenía que ser como una atleta que está entrenando para algo. De hecho, no estaba entrenando físicamente, pero hice muchos largos paseos en bicicleta, intenté pedalear veinte km por día, algo así, pero nunca quise mostrarla como una mujer maravilla irreal a los cuarenta y pocos años.

¿Cómo fue el proceso de investigación para ser parte de esta serie?

Pasé mucho tiempo en la Policía de Easttown y en la del municipio de Marple, que son vecinos. Había un grupo de sargentos detectives y oficiales de la Policía que realmente me ayudaron mucho. En especial una mujer llamada Christine Blaylor. Una sargenta detective que era explosiva, pequeña, extraordinaria; una fiera. Tiene casi mi edad. Es increíble, muy, muy positiva. Tenía una vida, no exactamente como la de Mare, pero parecida: fue madre muy joven, no tenía grandes perspectivas y necesitaba hacer algo para darse valor a sí misma y tener un objetivo en la vida y lo encontró en la Policía.