Katy Perry anunció que está esperando su primer hijo con Orlando Bloom

* Redacción Gente

La cantante norteamerica Katy Perry anunció que está embarazada y espera su primer hijo junto a Orlando Bloom, quien ya es padre de un niño de 9 años.

La confirmación de la noticia la realizó en su nueva canción “Never Worn White” en la que habla de las inseguridades del compromiso, pero afirma que está lista para hacerlo. (Puede leer: Katy Perry confiesa cuál es el estado actual de su amistad con Taylor Swift)

Qué lindo es ver a Katy Perry super feliz con su embarazo Qué lindo es ver una maternidad deseada. #NeverWornWhite pic.twitter.com/xy14ifCUmS — [Carla] (@shannonlada) March 5, 2020

“Gracias a Dios que fuiste lo suficientemente hombre como para venir

A darle a mi mamá lo que tanto pedía en sus oraciones

Hiciste la pregunta

Y yo dije “Sí”

Pero estoy asustada”.

Después del lanzamiento del video, la cantante hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para leer las reacciones y aclarar las dudas de sus seguidores. "Es probablemente el secreto más largo que haya tenido que guardar", aseguró al empezar el video.

"Hay muchas cosas que sucederán este verano: no solo daré a luz, literalmente, sino también figurativamente a algo que ustedes han estado esperando. Así que llamémoslo 'un doble golpe'" , dijo la cantante en referencia a su nuevo disco.

“Estamos emocionados y felices. Me gustaría contarles todo, pero sabía que debía decirles de la mejor manera, que es a través de la música porque supongo que es así como les hablo", añadió la artista en la emisión en vivo. Asimismo, dio a conocer sus primeros antojos del embarazo. “Literalmente nunca me importó lo picante y ahora tengo que llevar la salsa Tabasco en mi bolso”, afirmó.

Cabe recordar que hace un año, el actor Bloom, conocido por su papel en la saga del Señor de Los Anillos, le propuso matrimonio a la cantante. “Solo recuerdo estar con él cenando en un lugar, un restaurante italiano, porque cuando obtengo un pase, solo quiero rellenar mi cara con pasta. Así que llego allí y está como afeitado. No lleva zapatillas de tenis. Estoy como, ‘Ah, mierda, ¡algo está pasando! Estábamos ordenando y pensé: ‘¿Quién es esta persona?’ (luego) me subí a un helicóptero y él me pidió que me casara con él, y aterrizamos en este edificio y luego bajamos las escaleras y mi familia y amigos estaban allí y muchísimas flores que jamás hayas visto”, dijo a la revista People.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020