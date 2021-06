Konrad Kaczmarzyk: un polaco que brinda por Colombia

Este ‘bartender’, que representará próximamente a Colombia en el certamen de coctelería World Class 2021, cuenta que el mezcal es una bebida que ha ganado mucho terreno en los últimos años.

¿Cómo llega a Colombia y cómo ve su proyección en nuestro país en el oficio de ‘bartender’?

He tenido la oportunidad de trabajar en varias ciudades y una de ellas fue Barcelona, España. Ahí laboraba en un reconocido bar y conocí a Jenny, una chica de Colombia, y con el tiempo decidimos vivir juntos y me mudé a este país. Si hablamos del futuro, me sigo viendo en Colombia, porque es un paraíso para hacer coctelería gracias a la biodiversidad y espero más adelante poder abrir mi propio bar, que sirva como ventana de los sabores colombianos, que rompen esquemas.

¿Qué significa para un polaco representar a Colombia en un certamen mundial como el World Class 2021?

Para mí es un honor representar un país que a diario me inspira con sus maravillosos productos. Me emociona dar a conocer al mundo sus sabores.

¿Cuál ha sido el ingrediente colombiano que más lo ha descrestado para sus creaciones?

Es difícil escoger solo uno, pero la feijoa me encanta por su versatilidad, su sabor y su fragancia fresca, que me transporta a un bosque.

¿Qué ingrediente colombiano va a ser su bandera en la final global del World Class 2021?

¡Eso todavía está en proceso y prefiero que sea una sorpresa!

Hablando de nuevas tendencias, ¿qué retos ve dentro de la industria de los cocteles to-go y las ocasiones de consumo de coctelería en casa?

El mayor reto de la coctelería to-go es que los bartenders podamos garantizar que el coctel llegue a las casas con la misma calidad que si lo preparamos en el bar. Además, tenemos que asegurarnos de que el producto sea resistente en el tiempo, porque no sabemos en cuánto tiempo nuestro consumidor se va a tomar el coctel. Sin embargo, desde la apertura nuevamente de los bares, observo una caída en la venta de los cocteles to-go, aunque puede seguir siendo una buena alternativa para eventos grupales o empresariales.

En cuanto a temas logísticos y de innovación, ¿cómo ve que los ‘venues’ (lugares de encuentro) podrían aportar a que la coctelería tome mucha más relevancia dentro de las opciones de consumo en domicilios?

Pensar en el valor agregado, como que podríamos ofrecer la experiencia en casa de nuestro cliente y asegurar la mejor calidad del producto.

¿Cuáles son esos ‘spirits’ (bebidas alcohólicas destiladas como el ron, whisky, brandy, vodka y tequila, por ejemplo) que considera de mayor tendencia en este momento y que siempre incluye en sus creaciones?

El mezcal ha ganado mucho terreno y actualmente es un spirit muy en tendencia para los clientes. Su sabor potente y olor ahumado gustan mucho al paladar colombiano.

Una recomendación para preparar un coctel fácil y rápido...

Tanqueray gimlet: 60 ml de Tanqueray Ten, 20 ml de jugo de limón, 20 ml de sirup simple. Agregar todos los ingredientes en una coctelera y ‘shakear’ con mucho hielo. Servir colado en una copa previamente enfriada. Sirup simple: agregar en una licuadora partes iguales en peso de agua y azúcar blanca y licuar hasta que se disuelva todo el azúcar. Mantener en un recipiente limpio en la nevera.

¿Qué tan curiosos son los consumidores cuando se acercan al ‘bartender’?

Los clientes que se acercan a la barra siempre son curiosos y con mucha motivación de aprender y eso lo apreciamos mucho con mi equipo Santiago y Valentina, porque nos gusta contar sobre los productos y las técnicas que usamos.

¿Cuál es la pregunta que más le formulan mientras está elaborando sus cocteles?

La pregunta más frecuente es: ¿cuál es el coctel más rico? Pero es una respuesta subjetiva, depende de los gustos, entonces empezamos a preguntar sobre sus gustos para poder ofrecerle el mejor coctel según su preferencia.

¿Qué tan importante es la recomendación de un ‘bartender’ a la hora de guiar/educar a los consumidores?

Pienso que es clave, porque en Colombia los cocteles aún no son tan populares en comparación con la opción de pedir un gin-tonic. Entonces es un trabajo guiarlos para que se atrevan a salir de su zona de confort y prueben algo nuevo.