La hermana mayor de las Kardashian, al parecer, estaría saliendo con el baterista de 182, de acuerdo con varios medios estadounidenses que los han visto juntos.

Kourtney Kardashian y Travis Barker, de Blink 182, fueron vistos juntos en Palm Spring, California, por lo que diferentes medios estadounidenses aseguran que son novios.

De acuerdo con E! News, la pareja ha estado saliendo casualmente desde diciembre, y la relación se ha construido sobre la base de su fuerte amistad.

Fuentes le han dicho a E! News que son más que amigos, por lo que Kardashian y Barker han estado saliendo durante “aproximadamente un mes o dos”. Los dos, que también han sido vecinos desde hace años, han sido discretos con respecto a su aparente romance. (Le recomendamos: Las millonarias cifras que estarán en juego en el divorcio Kardashian vs. West).

El pasado sábado 23 de enero, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” compartió en Instagram fotos de su día en la casa de Palm Springs de su madre, Kris Jenner. Poco después, el baterista de Blink-182 publicó unas fotos similares que mostraban el mismo fondo y paisaje.

Este año, Kourtney Kardashian y sus hermanas llevarán el reality “Keeping Up With The Kardashian”, que se podrá ver en Hulu, una de las cadenas de Disney. Aunque esta plataforma solo está disponible en Estados Unidos, la compañía anunció que en cuanto lancen la plataforma de Star, el programa también estará disponible en otras latitudes. (Le puede interesar: Las razones de Kim Kardashian para no hacer oficial el divorcio con Kanye West).