Kristina Lilley: desde la actuación hasta el amor por los animales

La actriz, cuya trayectoria supera las cuatro décadas, ha trabajado en teatro, cine y televisión. Dice que cada uno de estos lenguajes tiene su encanto y que además tienen en común que el personaje debe ser honesto y verdadero.

¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia para usted?

Para mí ha sido un tiempo de introspección. No ha sido fácil, pues me han pasado muchas cosas, pero todo eso me ha llevado a hacer un redescubrimiento: volver a lo simple y a lo básico. A nivel profesional ha sido difícil, pues por la circunstancia que está atravesando el mundo tuvimos que detenernos todos, pero también he crecido, pues he estudiado y he revaluado mi actuación; digamos que la he refrescado: ¡siempre aprendiendo!

¿Cómo ha recibido esta nueva etapa, también exitosa en audiencia, de la telenovela “Pasión de gavilanes”, después de tantos años?

Ha sido muy bonito ver nuevamente la novela y el éxito que ha tenido, aun después de 17 años. La gente que la ve, le gusta y la disfruta. Es un regalo inmenso de la vida.

¿Cómo percibe su trabajo actoral en la telenovela con respecto a su trabajo actual? ¿Ha reconocido variaciones?

Claro que he cambiado. Era una novela muy dramática, con tintes de comedia. Hoy en día la forma de hablar y actuar, digamos, se ha vuelto más cotidiana.

¿Qué es lo que más recuerda de la realización de esta telenovela?

La gran familia que se formó. Las horas de grabación, los parlamentos largos, muy bien escritos. Además, estar rodeada de magníficos actores. El detalle estaba en todo: en maquillaje, en vestuario, en la dirección de arte y en la dirección de fotografía. Todo era perfecto. (Lea: Kristina Lilley, ejemplo de vida: superó el cáncer por segunda vez)

¿Cuáles son los personajes que más le han aportado artísticamente, o personalmente, si es el caso, en telenovelas o series de televisión?

Creo que todos los personajes me han aportado artísticamente de una u otra manera. Al igual que de forma personal. Por ejemplo, en Copas amargas, aprendí muchísimo del personaje que interpreté: una mujer alcohólica que logra salir de esta difícil enfermedad. Mi padre era alcohólico, y con ese papel entendí su enfermedad. En el caso de Chepe Fortuna, volví a la comedia y aprendí muchísimo de ese género, que no es fácil. En la Venganza de Analía, la suavidad de Andrea sin dejar la fortaleza. Lo más importante es que cada día disfruto más de la actuación.

Ha alternado su trabajo en televisión con el de teatro y cine. ¿Qué le gusta particularmente de cada uno de estos lenguajes?

Los actores somos actores, donde nos pongan: en el teatro, en la tele o el cine. El teatro tiene la magia de que cada día repites el personaje, y lo descubres en las situaciones, sentir la emoción del público es impresionante. En la televisión, creas el personaje y va evolucionando a medida que grabas, no es fácil porque en un día puedes grabar escenas de diez capítulos diferentes, requiere mucha concentración y llevar la continuidad de lo que trae emocionalmente el personaje. Y el cine es lo máximo: es muy medido porque la pantalla es inmensa y tus emociones deben venir desde muy profundo, para que las puedan leer en tus ojos.

¿Qué obras recuerda con más cariño y admiración por su calidad artística?

Recuerdo mucho Azúcar, que fue dirigida por Carlos Mayolo, y fue espectacular. Un personaje hermoso, y no era fácil pues Alejandrina empezó Azúcar de más o menos 27 años y creo que cuando terminó la serie el personaje tendría unos noventa años. Un aprendizaje maravilloso. Vicky Hernández, que hizo el personaje de mi hermana, me enseñó muchísimo de actuación.

Es conocido en medios y redes sociales su amor por los animales. ¿Es algo que viene desde niña o fue surgiendo con el tiempo a partir de una experiencia particular?

Siempre he tenido amor por los animales. En mi casa siempre tuvimos perros y gatos. Mis padres los amaban; mi madre amaba la naturaleza y los animales.

¿Cómo percibe la situación de los animales de calle y qué cree que se pueda o deba hacer desde lo público y también desde la ciudadanía en general?

La situación de los animales en la calle es muy triste. La gente cree que los pueden botar a la calle, abandonarlos porque se cansaron, y no son conscientes de que son responsables de ellos. Cuando uno tiene un animal de compañía debe saber que es un compromiso de quince años, mínimo. Hay personas maravillosas que los defienden y trabajan por ellos, poniendo comederos y agua, realizando jornadas de esterilización y vacunación. También existen muchas fundaciones que hacen ese trabajo: son de admirar. Tenemos, asimismo, personas como Andrea Padilla (Concejal de Bogotá) y Juan Carlos Lozada (representante a la Cámara por Bogotá) que trabajan sin descanso en leyes para la protección animal.

¿En qué proyectos animalistas ha estado?

La manera como apoyo es con difusión en mis redes sociales, además tengo un programa que se llama Generación animal, en radio online en Colombia, donde hablamos de animales, su comportamiento y cuidado. Tratamos siempre de tener invitados especializados en el tema y así enseñar al público sobre esto. Además, la idea es dar a conocer la fauna colombiana, que es tan variada. También ayudo con difusión a la fundación Gran Espíritu, que era de mi amigo Rafael Uribe Ochoa.

En este momento comparte su casa con dos gatos (Archie y Nala) y una perra (Pita), ¿qué es lo que más destaca o disfruta de su compañía?

Mis mascotas son muy especiales para mí. Los tres son amorosos y sienten cuando estoy triste, alegre, de mal humor, aburrida o contenta. Siempre están cerca y comparten conmigo todo. En mis momentos más difíciles y más tristes, han sido mi compañía paciente y silenciosa.

¿Qué expectativas profesionales tiene para el próximo año?

Veremos qué pasa cuando esto termine. Proyectos hay muchos, pero ya sabe: ¡no contamos hasta que no se hagan realidad!