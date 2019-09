Kylie Jenner: "Puedes ser muy sexy y seguir siendo una madre increíble"

BANG Showbiz

Las primeras imágenes del reportaje que Kylie Jenner ha protagonizado para la revista Playboy ya están aquí y, con ellas, también se han difundido algunas de las declaraciones que la empresaria ha realizado durante la entrevista que su propio novio, el famoso rapero Travis Scott, realizó para la publicación. (Le puede interesar: Kylie Jenner elimina a Jordyn Woods de su vida)

A lo largo de la conversación que acompaña a las fotografías en que Kylie posa en ropa interior o dándole la espalda a la cámara mientras abraza a su pareja desnuda, los dos jóvenes -que tienen una niña de 19 meses llamada Stormi- hablan con total naturalidad de cómo ha afectado su debut en la paternidad a su relación de pareja y, más en concreto, a su vida sexual.

"Mucha gente asegura que tener un bebé puede perjudicar tus relaciones sexuales, pero creo que en nuestro caso ha sucedido justo lo contrario", apunta Travis, a lo que Kylie Jenner responde: "Estoy de acuerdo, me parece que nosotros hemos demostrado que ese rumor no es cierto". (Lea también: Kylie Jenner revoluciona las redes sociales con su supuesto anillo de compromiso)



La joven de 22 años atribuye gran parte del mérito de que hayan podido mantener viva la llama de la pasión al músico, quien ha sabido hacerle ver que no tenía que renunciar a posar ligera de ropa o a ponerse atuendos reveladores solo porque tuviera una hija pequeña.

"Tú siempre me recuerdas que la maternidad y la sensualidad pueden coexistir y que aceptar y celebrar tu sexualidad no significa que no tengas valores morales o que no seas una buena madre. Puedes ser muy sexy y seguir siendo una madre increíble", contó Kylie Jenner en el reportaje.