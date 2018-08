Kylie Jenner y su hija Stormi se apuntan a la próxima gira de Travis Scott

BANG Showbiz

Pese a que por el momento no han trascendido las fechas ni los lugares que visitará el rapero Travis Scott con motivo de su próxima gira de conciertos, 'Astroworld: Wish You Were Here Tour', su pareja y madre de su hija Stormi, la conocida Kylie Jenner, ya ha dejado entrever en sus redes sociales que tanto ella como la pequeña acompañarán al artista a lo largo de, si no todas, por lo menos algunas de las paradas que el artista haga a lo largo de su ambicioso tour. (Le puede interesar: Kylie Jenner celebra su primer cumpleaños como madre​)



"Stormi y yo ya estamos preparadas para el tour", escribió la también empresaria en su perfil de Twitter, al tiempo que ha compartido un enlace a la tienda virtual donde, previsiblemente, pronto empezarán a comercializarse toda clase de productos ligados a su espectáculo.





Solo unas horas antes de que Kylie dedicara su última aparición en la esfera virtual a promocionar la nueva gira de su pareja, este confirmaba su decisión de "volver a la carretera" por medio de un mensaje cargado de energía y entusiasmo que sin duda habrá hecho las delicias de sus fans. (Le puede interesar: Travis Scott y Kylie Jenner protagonizan su primera portada juntos)



"¡¡Llevaba mucho tiempo queriendo volver a la carretera!! El 'Astroworld Tour' llegará dentro de muy poco. Ya se pueden reservar las entradas en mi tienda y la semana que viene saldrán a la venta. Hice pases especiales para los fiesteros más salvajes, pero son muy limitados. ¡¡¡Todos a sudar!!!", anunciaba también a través de Twitter.