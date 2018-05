La batalla entre Brad y Angelina podría retrasar el estreno de ''Maléfica 2''

BANG Showbiz

El matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt llegó a su fin de la forma más polémica posible en 2016, con una investigación de los servicios sociales centrada en el actor de por medio, pero al día de hoy la antigua pareja aún permanece casada a ojos de la ley. (Galería Angelina Jolie estrena en Toronto la película en la que trabajaron sus hijos).



Ahora la carrera Angelina podría verse afectada por la lentitud que ha definido el proceso legal de oficializar su divorcio, y en especial los trámites que afectan a los seis hijos que tuvo con su exmarido: Maddox (16), Pax (15), Zahara (13) Shiloh (11) y los mellizos Knox y Vivienne (9). Una de las consecuencias directas de esa incertidumbre es que no podrá viajar y rodar la secuela de la película 'Maléfica', hasta que se resuelvan el caso de la custodia.



Varias fuentes aseguraron al portal Page Six que esta noticia no le agradó a la estrella de Hollywood, aunque si son ciertos los rumores que circulan desde hace varias semanas, esta incómoda situación no se alargará demasiado tiempo. Al parecer, el exmatrimonio habría alcanzado un acuerdo respecto a los términos de su divorcio y solo quedaría que recibieran el visto bueno de sus respectivos equipos legales y del juez. (Leer El día que Brad Pitt defendió a Gwyneth Paltrow de Harvey Weinstein).



Los dos artistas decidieron compartir la custodia de sus hijos y trabajar juntos para resolver los problemas logísticos relacionados con los viajes y sus respectivas carreras, todo esto con el fin de mantener una relación lo más cordial posible que proteja la unidad familiar que esperan seguir formando en el futuro. (Archivo Angelina Jolie y sus hijos por primera vez sin Brad Pitt).