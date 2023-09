La emboscada a Nanis Ochoa en “Lo Sé Todo”: “No me interesa trabajar así”

La presentadora llevaba desde el pasado 28 de agosto en el programa, reemplazando a Mafe Romero. Foto: Instagram: Nanis8a - Lo sé todo

Hasta la tarde de este jueves Nanis Ochoa fue presentadora de “Lo Sé Todo”, un programa de farándula del Canal 1. La actriz fue objeto de una emboscada en el mismo programa para el que trabaja como presentadora luego de que la producción del espacio de chismes, conducido por Ariel Eduardo Osorio, mejor conocido como el “Gordo Ariel”, publicara una fotografía íntima de Ochoa en un restaurante de la ciudad.

“Esa foto es mía, lo voy a reconocer. La verdad me siento irrespetada y expuesta. Esto puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros. Yo vine aquí a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes? A mí no me interesa trabajar así”, dijo la presentadora antes de abandonar el set. Le invitamos a leer: Carolina Cruz y su separación de Lincoln Palomeque: “Me di tiempo para estar sola”

|@LoSeTodoCol | La presentadora Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo luego que el programa revelará una foto en la que se le ve dándose un beso con el cantante Danny Marín.



Más información https://t.co/xYW7Y9ZyPg pic.twitter.com/rOcWhso8vw — Canal 1 (@Canal1Colombia) September 6, 2023

Ariel, mientras le mostraba la foto a Ochoa, le hacía preguntas retóricas: “¿Conoces el lugar?, ¿Conoces a alguno de los implicados en la fotografía?, ¿Por qué el silencio tan largo?”.

El conductor del programa justificó la revelación de la fotografía en pleno programa: “Esto llegó a nuestra sala de redacción, es exclusivo, es noticia y teníamos que presentarlo. (...) Mide tus contenidos y tus acciones. Qué los directivos del programa hablen con Nanis Ochoa y aclaren. Previo a su contratación se le había anunciado que este tipo de situaciones podían suceder (sic). Dejó la silla vacía”.

El hecho está generando conversación en redes sociales. Al respecto, Carol Figueroa Rueda, autora de la novela “Matar al Buda” cuestionó al programa por lo sucedido e indicó que puede tratarse de un caso de acoso laboral.

“La persona víctima de esta situación es una mujer. Le tendieron una emboscada a esta mujer y publicaron una foto de su vida íntima sin su consentimiento y delante de ella para ver cómo reaccionaba. Pretendían que su reacción fuera diferente. Ella terminó parándose y renunciando al programa, pero me sorprende que el presentador pretendiera que manejara la situación. Esto es un abuso de poder porque es el lugar en el que ella trabaja y se le somete a una situación de abuso”.

Lo que el programa @LoSeTodoCol hizo hoy al aire con @nanisochoa es inadmisible. pic.twitter.com/czStiiR8Dj — Carol Ann Figueroa Rueda (@carolannfiru) September 7, 2023

En su página web “Lo Sé todo” continúa con la narrativa retórica sobre lo que hacía Ochoa en el momento de la foto que generó su renuncia del programa de chismes. “Parece que los dos famosos se pusieron una cita en un bar de noche y allí mismo los encontró un paparazzi que tomó la foto en el momento exacto… mientras se besaban y abrazaban. ¿Nanis habrá terminado su relación con su pareja y se está dando una nueva oportunidad en el amor?”.

Horas más tarde, en su cuenta de Instagram, Nanis Ochoa publicó un mensaje implícito en una de sus historias mientras consentía a un conejo. “Los animalitos sí son fieles y leales. Amorosos. No nos hacen daño”.

Reacciones a la renuncia de Nanis Ochoa a “Lo Sé Todo”

Repugnante este señor: mi solidaridad con la presentadora, bien por su gesto digno de renunciar al aire. https://t.co/Dux9Wy6Lt7 — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 7, 2023

Estos programas deben dejar de existir, son los que llenan la cabeza de 💩 a la gente. Aquí los más loable, fue la "renuncia en vivo" de Nanis Ochoa, muy pocos patean la lonchera frente a su público, sea éste idiota o sabio. https://t.co/cUMvIdIDjY — Carlos Eduardo Rosero Cajiao (@carletos77) September 6, 2023

En mi vida había visto que le hicieran al aire sus propios compañeros de trabajo una salvajada como la que le hizo el gordo Ariel del programa lo sé todo a la presentadora Nanis Ochoa. Qué cosa tan miserable imperdonable y ruin. Sin duda buscaba que se fuera del programa.

¿Qué… pic.twitter.com/RobSBnN9RI — DoñaPily (@dona_pily2) September 7, 2023