La enfermedad que padece Alejandra Azcárate y no tiene cura

-Redacción Gente

La modelo, actriz y comediante colombiana Alejandra Azcárate dio a conocer la enfermedad que padece hace un año y medio. En un video publicado por la revista TvyNovelas, Azcárate reveló que tiene vitíligo. La enfermedad consiste en la aparición de manchas de un color más claro en la piel. Pueden ser blancas o rosadas.

La comediante dijo que al principio no les prestó mucha atención, “pero luego me tomaron una biopsia en el borde del brazo y resultó ser vitíligo”.

“Es como una reacción que presenta la melanina donde todo el ejército inmunológico hace corto circuito, porque sí. Supuestamente por estrés, pero yo pensé que esa joda no existía”, dijo Azcárate.

La enfermedad dermatológica no tiene cura, por lo que la actriz señaló que entró en pánico y lloró. También aceptó que le costó recibir el diagnóstico por vanidad, pero después de pasar por esa etapa decidió tranquilizarse porque “al igual de eso no me voy a morir”.

Desde ese momento, trabaja la enfermedad con un grupo de expertos que también la han apoyado de forma emocional para aceptar los efectos que siguen apareciendo en su piel.

(Le puede interesar: Alejandra y Gerardo Azcárate, de tal palo tal astilla).

Otra consecuencia del vitíligo es que no puede inyectarse botox o un tratamiento estético que requiera láser. “Me llegarán los años como vengan, porque a diferencia de la mayoría de las mujeres nunca voy a poder hacer trampa”, explicó Azcárate.

Al final del video dijo que desde que recibió el diagnóstico el proceso ha sido un aprendizaje y que también, aceptó vivir con esa realidad.

“Me he cuestionado muchas veces cómo sería mi vida si de repente me volviera como una vaca llena de manchas y la verdad creo que nada cambiaría. Seguiría siendo la misma”.

Azcárate no es la única celebridad que sufre de vitíligo. Winnie Harlow es una modelo canadiense que fue descubierta por la presentadora y supermodelo Tyra Banks, a través de Instagram.

Desde entonces, Harlow ha logrado una carrera exitosa. En mayo de este año fue invitada al Met Gala, un evento benéfico que es organizado por Anna Wintour, editora de la revista de moda Vogue.

Harlow tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, donde muestra con orgullo sus manchas blancas, en el rostro, rodillas, brazos y pies.

(Le puede interesar: Las excusas del uribismo a Alejandra Azcárate).

Foto tomada de @winnieharlow - Instagram

Cabe resaltar que los tratamientos para tratar el vitíligo son costosos, algunos de ellos dolorosos, y pueden ser lentos en sus efectos. Algunas personas deciden someterse a injertos de piel. El 2% de la población mundial sufre esa enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).