La FLIP reporta casos de censura en RTVC: Hollman Morris habla de intereses políticos

La FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) emitió un comunicado en el que reporta que se han documentado más de 30 denuncias en RTVC, en donde se ha desarrollado un presunto “ambiente de censura y presión editorial”, desde que Hollman Morris fue designado como gerente el sistema de medios públicos. El gerente contestó que las desconoce y sugirió que detrás de estas denuncias hay intereses políticos.

“Los testimonios de periodistas de RTVC evidencian presiones directas para modificar o eliminar contenidos informativos, en particular aquellos que están relacionados con la oposición u opiniones contrarias al gobierno. Estos reportes hablan de cómo se ha consolidado un modelo de censura, transformando a la red de televisión pública en una plataforma al servicio del gobierno nacional y reduciendo de esta manera la garantía de que la sociedad tenga acceso a una diversidad de voces, ideas, enfoques y opiniones a través de los medios de comunicación públicos”, indicó la FLIP en el texto.

En el documento también se indica que existen órdenes de no incluir en los contenidos las voces algunas figuras políticas y públicas como las integrantes del partido Alianza Verde Juanita Goebertus, Jennifer Pedraza, Katherine Miranda, que han sido opositoras del actual gobierno de Gustavo Petro, como también a la escritora Carolina Sanín, quien ha hecho críticas de la gestión del presidente.

“Yo creo que eso es mentira porque de parte de esta gerencia no se imparten esas directrices. Nos hemos enterado de gente que amenaza, aquí en la entidad, de que si no le renovamos el contrato van a hablar a los medios privados y con casos que manifiesta su conformidad dentro de la entidad, pero el día que no se le renueva el contrato publican una carta sin el más mínimo filtro, sin contrastar, y se va dando por hecho esa verdad, cuando no es verdad, es una total manipulación”, indicó el gerente de RTVC, Hollman Morris.

En diálogo con la W Radio, Jonathan Bock, director de la FLIP, indicó que algunas de las represalias internas por estas denuncias ante la FLIP es que, a los periodistas que no están de acuerdo con las decisiones editoriales, no se les renueva el contrato y aquellos que no se atreven a hacer la denuncia con su nombre es debido a que siente que quedarán incluidos en una suerte de “lista negra” o simplemente quedarían expuestos sin mayores consecuencias.

Morris, en la misma emisora, se defiende de estas acusaciones indicando que él está en la libertad de renovar los contratos de los periodistas o no, puesto que no es ilegal, y es algo que hace todo nuevo gerente de una empresa cuando llega a dirigir. Agrega que además que la FLIP nunca lo notificó para contrastar la información expuesta y que, por el contrario, él tiene personas que pueden dar fe de que los hechos no han ocurrido de la manera como están siendo expuestos.

Mientras tanto, la FLIP indica que estrategia de Morrris “ha apuntado a una estrategia de intimidación que busca disuadir a más periodistas y trabajadores de denunciar abusos dentro del sistema” e insta a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que ejerza “sus funciones de control y supervisión, asegurando que RTVC cumpla con su mandato de ofrecer información veraz, diversa y libre de presiones gubernamentales” y la junta directiva del sistema de medios públicos para que ejerza control interno.

“Hemos empezado a sentir una presión muy grande desde hace meses por parte del Centro Democrático y ciertos sectores poderosos de Antioquia, molestos por la transmisión de las audiencias del juicio de Álvaro Uribe Vélez. Sabemos que les incomoda y que han lanzado una campaña de desprestigio contra RTVC”, indicó Morrin en la W Radio.