Moda

La identidad colombiana, el tema de la nueva edición del Bogotá Fashion Week

Identidad, esencia, biodiversidad, tradición, arte, Colombia, moda. Todo reunido en un mismo escenario. Durante tres días, del 24 al 26 de abril, en el Centro Internacional de Convenciones Ágora de Bogotá, 40 diseñadores participarán del evento de moda más importante de la capital: Bogotá Fashion Week 2018 (BFW).

Más de 289 diseñadores se postularon a la convocatoria para participar en el evento, que este año tendrá como enfoque la identidad y la capacidad de los participantes para posicionarse en el mercado internacional.

"La Cámara de Comercio de Bogotá lanzó la convocatoria desde el segundo semestre de 2017. Hicieron un proceso de inscripciones abiertas, ellos se encargaron de hacer un filtro de las convocatorias, las imágenes e información de las marcas que se registraron. Después hicieron la primera parte de la selección, el proceso de acompañamiento empresarial y de curaduría, y, finalmente, los curadores (en cabeza de Anna Sabater, docente del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona) decidieron quiénes participaban de la BFW", explicó la diseñadora Adriana Santacruz, quien mostrará una colección muy femenina y con el trabajo manual que caracteriza a su marca.

Leonardo Muñoz / EFE

En esta edición los diseñadores -que vienen de sectores de prendas de vestir; calzado, cuero y marroquinería, joyería y bisutería- tuvieron un acompañamiento que les permitió prepararse para mostrarse ante los 36 compradores, 25 nacionales y 11 internacionales, que observarán sus propuestas. “El acompañamiento técnico especializado para nosotros es esencial. Tenemos mucha creatividad, mucha capacidad de generar propuestas; pero, también, tenemos muchas debilidades u oportunidades de mejoramiento para que los diseñadores aprendan a tener la capacidad de atender los compromisos adquiridos”, mencionó Martha Ligia Gracia, directora de BFW.

Otro de los enfoques del Bogotá Fashion Week está relacionado con resaltar a nivel internacional el ADN que tienen las empresas colombianas de este sector. Lo que hace única nuestra forma de crear y vestir. Por esta razón, los diseñadores manejaron cuatro conceptos en sus propuestas: tradición, biodiversidad, historias mágicas, y arte y arquitectura. "La moda en Colombia es un generador de empleo. Permite ventas y negocios importantes y lo que estamos haciendo es que el diseño se vuelva jalonador de la industria para que tengamos empresas enfrentadas al reto de sostenibilidad y de valor agregado", comentó Gracia.

Leonardo Muñoz / EFE

La pasarela inaugural estará a cargo de Ailanto, empresa española de diseño de moda femenina, creada por los hermanos Iñaki y Aitor Muñoz; la colombiana Nina García, editora en jefe de Elle; y, Fiona Ferrer, experta en moda de Corte Inglés.

Como novedad, al evento llega Moda 360 con identidad, una franja de conocimiento sobre la plataforma y la moda actual, en el que participarán expertos nacionales e internacionales, que abordarán temas como moda en el mercado offline y online, interpretación de tendencias y la influencia de las redes sociales en ese mercado.

El diseñador Juan Pablo Socarrás, quien en esta versión manejará el concepto de historias mágicas, afirma que "Bogotá necesita una plataforma de moda para mostrar el trabajo de los diseñadores colombianos, lo que la Cámara de Comercio hace es un acompañamiento, no sólo para hacer un desfile, sino también lo hace para tener una industria bien montada, para que seamos más competitivos y, al mismo tiempo, le apuesta a las industrias creativas. La curaduría es como si me hubieran pagado una especialización en cualquier parte del mundo, me siento muy feliz de hacer parte de este proyecto y orgulloso de mostrar el trabajo de mi marca Socarrás en esta pasarela".

Junto a Socarrás y a Adriana Santacruz estarán los diseñadores Isabel Henao, Bettina Spitz, Andrea Castro, Paola Palacio y Álvaro Ávila, entre otros. Los amantes de la moda podrán seguir el evento a través de redes sociales y de sus páginas oficiales.