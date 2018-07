La madre de Justin Bieber no está de acuerdo con su compromiso matrimonial

BANG Showbiz

La suerte no parece sonreírle a Justin Bieber en el terreno amoroso, al menos en lo que respecta a conseguir el visto bueno de su propia familia o de la de su pareja. Si de cara a su breve reconciliación con Selena Gomez a finales del año pasado era la madre de la cantante quien se oponía a la segunda oportunidad que le habían dado a su romance, ahora parece ser la propia madre del artista, quien no ve con buenos ojos el compromiso de su famoso hijo con la modelo Hailey Baldwin. (Le puede interesar: Justin Bieber y Hailey Baldwin están comprometidos)



En un principio solo existían pequeños indicios del supuesto escepticismo con que Pattie Mallette habría recibido la noticia de que Justin y Hailey habían decidido prometerse a las pocas semanas de retomar la historia de amor que protagonizaron en 2016; por una parte, no se pronunció al respecto en la esfera virtual cuando la pareja publicó los comunicados en Instagram para compartir con sus seguidores el nuevo paso que habían dado en su relación y menos de 24 horas después ella cambió la descripción de su biografía de Twitter para eliminar la frase: "Sí, Justin Bieber es mi hijo". (Le puede interesar: Justin Bieber: "Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin")





Sin embargo, las pruebas más evidentes de su malestar ante el futuro enlace de la estrella de la música habrían llegado a lo largo de estos últimos días. Los fans de Justin han inundado sus plataformas sociales de mensajes en los que la interrogaban acerca de la opinión que le merecía Hailey, o de si se alegraba ante la perspectiva de tenerla como nuera. La única respuesta que parece haber dado Pattie a esas cuestiones ha llegado en forma de un tuit que rezaba "Si no tienes nada bueno que decir..." y al que no ha querido dar más contexto. (Le puede interesar: Justin Bieber no se arrepiente de ninguno de sus tatuajes)





Por si no fuera suficiente con esas palabras, la madre de Justin procedió poco después a repartir varios 'me gusta' entre distintas publicaciones que se burlaban o criticaban los compromisos y bodas precipitadas, aunque ninguna de ellas hacía referencia directa a su hijo o a la modelo que se convertirá en su esposa.



En el pasado, Justin y Pattie ya atravesaron una etapa muy complicada en su propia relación, cuando años atrás el cantante se sumergió en una espiral destructiva marcada por sus salidas de tono y sus problemas con la justicia. Solo el tiempo dirá si el supuesto malestar de su madre ante su compromiso consigue alejarles de nuevo. (Le puede interesar: Selena Gomez y Justin Bieber, juntos hasta en el gimnasio)



Desde luego, el hecho de que la gran consideración en que Pattie tenía a Selena sea de conocimiento público no hará más que echar sal en la herida. La madre de Justin describió a la ex de su hijo como una chica maravillosa y con la que compartía un "vínculo muy especial" en varias ocasiones, lo que podría explicar en parte que le esté costando hacerse a la idea de que él haya pasado página ya definitivamente.