“La metástasis me iba a liquidar”: “Nena” Arrázola habla de lucha contra el cáncer

María Del Rosario Arrázola es periodista de "Los Informantes" y ha hecho parte de otros medios como El Espectador y Noticias RCN. Foto: Caracol Televisión

El programa “Los Informantes” de Caracol Televisión, dirigido por María Elvira Arango, cuenta con varios periodistas investigando cada semana grandes historias de interés para los televidentes. Entre ese grupo está la periodista María Del Rosario Arrázola, conocida como Nena Arrázola, quien hace poco dio a conocer los momentos que tuvo que pasar cuando fue diagnosticada de cáncer. La comunicadora también ha hecho parte de otros medios como El Espectador, Noticias RCN, revista Cambio16 y El Tiempo.

La periodista habló en el pódcast Frecuencia femenina sobre el primer diagnóstico que tuvo de cáncer de seno. “El primer examen que me hacen, que tengo una migraña fuerte. Claro, tenía migraña porque no comía, luego volví al segundo o tercer día, me hacen los exámenes que debían hacerme siempre y ahí apareció una metástasis”, comenzó contando en el episodio.

El padecimiento había hecho metástasis en otros órganos como el hígado, afectando también la vesícula. “Ahí comenzó el deterioro. Yo sentía que quedaba muy poco porque la metástasis me iba a liquidar (...) Vi la muerte (...) Yo sentía que era una infamia y una injusticia, que mi familia ni yo tendríamos por qué estar pasando por eso”, dijo Arrázola.

La integrante de “Los Informantes” también contó que pudo recuperarse con tratamientos médicos, entre eso uno que se hizo en México. “Ahí aprendí una cosa, que es vivir en lo sobrenatural, porque en lo natural no tenía cómo vivir. Dimos el paso a lo sobrenatural, y digo dimos porque eso lo hicimos todos, y ahí fue donde nos mantuvimos”.

Arrázola contó que se enteraron de que estaba libre de cáncer por sorpresa. “Cuando fuimos a una cita médica en Cartagena. Ese día el doctor miraba el monitor, hacía gestos, le decía a la enfermera que trajera exámenes, me miraba y todo parecía raro, cuando llega y me dice: ‘No hay nada’. Ahí nos caímos de rodillas, alzamos las manos y le dimos gracias a Dios”. La periodista tuvo esta enfermedad hace aproximadamente siete años.