La respuesta de George Clooney a Donald Trump tras llamarlo “actor falso”

El actor de Hollywood dejó claro que no le afectan los ataques del presidente de Estados Unidos. Esto le contestó. Foto: EFE - EFE

En las últimas horas, se volvió tendencia en redes sociales las declaraciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo sobre el actor George Clooney, tildándolo de “actor falso” tras la publicación de un artículo escrito el año pasado por el también director de Hollywood para The New York Times, donde le pedía a Joe Biden retirarse de su candidatura a la presidencia.

“Ahora, el actor de cine falso George Clooney, que nunca estuvo cerca de hacer una gran película, también se sube al escenario. Se ha vuelto contra el corrupto Joe como las ratas que ambos son”, escribió Trump en sus redes sociales.

Así le contestó George Clooney

Clooney no se quedó callado. Con su característico estilo directo, el ganador del Oscar dejó claro que los ataques del exmandatario no le afectan ni en lo personal ni en lo profesional, así lo dijo durante una entrevista en el programa CBS Mornings. “Conozco a Donald Trump desde hace mucho tiempo. Mi trabajo no es agradar al presidente de Estados Unidos. Mi trabajo es decir la verdad cuando puedo y cuando tengo la oportunidad. Sé perfectamente que eso no siempre va a gustar. La gente lo criticará”.

Asimismo, agregó: “Elon Musk también ha opinado sobre mí. Ese es su derecho. Y este es mi derecho a decir lo contrario”. Defendió, además, el derecho a opinar: “No puedes pedir libertad de expresión y luego decir ‘pero no digas cosas malas sobre mí‘. Hay que tomar una postura si crees en ella, y asumir las consecuencias. Me han criticado antes, por mi oposición a la guerra hace 20 años, y también tengo que aceptarlo”.

El 23 de marzo pasado, Trump publicó un mensaje en su perfil te Truth, donde volvió a enviarle un mensaje al actor de Bradway. “¿Por qué el ahora desacreditado programa 60 Minutes publicaría un artículo exagerado sobre George Clooney, una estrella de cine de segunda y un comentarista político fracasado? Luchó con ahínco por la elección de Sleepy Joe y luego, justo después del debate, lo despachó como un perro. Más tarde, supongo que, por órdenes del equipo de Obama, se volcó por completo por “Kamala”, solo para darse cuenta de que no iba a salir bien. 60 Minutes incluso insertó fraudulentamente respuestas falsas en su desastrosa entrevista, emitida justo antes del día de las elecciones, en uno de los eventos más vergonzosos y deshonestos de la historia de la radiodifusión... ¿Y ahora George Clooney otra vez? ¡Su agente de prensa debería estar ganando una fortuna!”.