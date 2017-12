Las estrellas de la información de la TV caen por el efecto Weinstein

Agencia Afp

La prensa sensacionalista de Nueva York se dedicó la mañana de este jueves a tratar el despido de Matt Lauer, tras ser acusado de acoso por media docena de mujeres, tres de las cuales se quejaron directamente a la dirección del canal.

"Today's Perv", el pervertido de hoy, un juego de palabras con el programa matutino que conducía Lauer, "The Today Show", fue el titulo que eligió The Daily News.

En Estados Unidos, la conmoción provocada por estas revelaciones es mayor incluso que la que se produjo con las de Harvey Weinstein, que era poco conocido por el público en general, o cualquier otra personalidad, porque Lauer era una figura inmensamente popular.

"Los hombres soñaban con ser él y las mujeres fantaseaban con la idea de acostarse con él -y seguramente algunos de esos hombres también", escribió el periodista especializado de CNN Brian Stelter en un libro sobre los programas matutinos de televisión publicado en 2014.

El jueves, el periodista de 59 años divulgó una disculpa pública, diciendo que se siente "arrepentido y avergonzado".

"No hay palabras para expresar mi tristeza y mi arrepentimiento por el dolor que he causado por mis palabras y acciones", dijo en un comunicado. "A la gente que he lastimado: lo siento sinceramente. Soy consciente de la magnitud del daño y la decepción que dejo en casa y en la NBC".

"Algunas cosas que se dicen de mí no son ciertas o son inexactas, pero hay suficiente de verdad en estas historias como para hacerme sentir arrepentido y avergonzado", escribió Lauer, quien presentaba el programa matutino de NBC desde 1997 y cobraba 25 millones de dólares al año.

¿El fin de un sistema?

Las acusaciones contra Matt Lauer no parecen incidentes aislados sino más bien un sistema que ha durado años.

Un juguete sexual ofrecido a una colega con una nota insinuante; una convocatoria a una colaboradora a su oficina, que él podía cerrar con un botón colocado debajo de su escritorio, para intentar un encuentro sexual no consentido... Los hechos contados van mucho más allá de un simple desliz.

Lo mismo sucede en el caso de Charlie Rose, el copresentador del matutino rival de CBS: las ocho mujeres contactadas por The Washington Post mencionaron llamadas telefónicas obscenas o toqueteos. Y dos también dijeron que él se había presentado desnudo frente a ellas.

Hace unos meses, los escándalos de acoso en el canal de noticias Fox News, que condujeron a la salida de su presidente ejecutivo Roger Ailes y luego del presentador más conocido del canal, Bill O'Reilly, revelaron una forma de acoso sexual institucionalizado.

"Era: si te acuestas conmigo, te doy un ascenso", dijo el miércoles la periodista de NBC Megyn Kelly a propósito de Roger Ailes, a quien acompañó mucho tiempo en Fox News antes de irse del canal a principios de 2017.

"Muchas mujeres hacen el siguiente razonamiento: mierda, mi trabajo está en juego aquí, lo último que quiero es herir o rechazar a mi jefe".

Desequilibrio

Matt Lauer no era el jefe de NBC y "muchas de las relaciones (sexuales que tuvo con sus colegas) fueron consensuadas, pero seguía siendo un problema por el poder que tenía", explicó un exproductor de "The Today Show" al sitio de internet de la revista Variety.

"No podía acostarse con celebridades o incluso con personas desconocidas porque era Matt Lauer y estaba casado", continuó. "Así que lo hacía en sus dominios, donde ejercía su poder y sabía que nadie se quejaría".

En general, el mundo de las noticias televisadas en Estados Unidos sigue estando dominado por hombres.

Las tres emisiones nocturnas de noticias de las grandes cadenas nacionales (NBC, CBS y ABC) son presentadas por hombres, y antes del despido de Lauer y Rose, dos de los tres presentadores estrella de la mañana también eran hombres.

Para Megyn Kelly, que ahora es la figura más famosa de NBC en la franja matutina, la serie de escándalos actuales marca "la erosión de un desequilibrio vergonzoso de poder que ha estado vigente durante demasiado tiempo".