Las palabras de Juan Manuel Santos en la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos

El sábado 7 de septiembre se celebró la boda entre la exreina de belleza Gabriela Tafur y Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos. La ceremonia se realizó en una hacienda ubicada a las afueras de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y contó con la presencia de cientos de invitados, tanto del mundo político, como de la industria del entretenimiento.

Roy Barreras, David Luna, el alcalde de Cali Alejandro Éder, el influencer Juanda, Maleja Restrepo, Tatan Mejía, Taliana Vargas, entre otros personajes asistieron a “la boda del año”, como señalaron varios usuarios en redes sociales.

Los asistentes lograron captar en cámara varios momentos emotivos de la ceremonia, como cuando ‘Tutina’ de Santos le entregó a su hijo a Gabriela Tafur y le dedicó algunas palabras, o cuando Esteban Santos lloró de emoción al ver a su novia de cuatro años caminar hacia el altar para convertirse en su esposa.

¿Qué dijo Juan Manuel Santos?

El expresidente Juan Manuel Santos dio un conmovedor discurso en el que le recordó a la pareja la importancia de los valores y sus cualidades para comenzar esta nueva etapa. “Los invito a continuar buscando ese puerto de destino que ambos han decidido tomar y alcanzar. ¡Y comenzaron muy bien! Los dos son personas con un inmenso carisma, de esas que se hacen querer casi que al conocerlas. Tiene una cualidad muy importante en una relación y es el sentido del humor, nunca lo pierdan”.

Santos agregó no olvidar la importancia de el respeto y la tolerancia en pareja. “Muchas veces, cuando el viento deja de soplar y el barco está quieto y se aburren, acudan también a la iniciativa que ambos tienen”, dijo.

¿Cómo se conocieron Gabriela Tafur y Esteban Santos?

De un chat laboral a la boda del año. Así fue la historia de amor entre Tafur y Santos, que se conocieron cuando ambos tenían otras parejas. “Yo recién terminaba con mi novio, Esteban no pasó tan desapercibido como quisiera, entonces no dejaba que se me acercara mucho para que no crecieran chismes, porque no estábamos ni siquiera saliendo”, contó Tafur en una entrevista para el portal Tubarco.

El primer contacto entre los dos fue publicado por Tafur en su cuenta de Instagram tiempo después de oficializar la relación gracias a un “trend” que se estaba realizando en X (antes Twitter) llamado “Como empezamos | Como vamos”. En la conversación, Esteban le pidió ayuda a Gabriela con un tema académico: “Necesito tu ayuda, por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es sólo para abogados o no”.

Cómo empezamos l Cómo vamos pic.twitter.com/Ac4PHGESSO — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) April 4, 2022

Gabriela le respondió la inquietud con amabilidad sin imaginar que años después estarían protagonizando “la boda real”, como muchos usuarios en redes sociales la denominaron.