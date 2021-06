Lasso, el artista de las “Cuatro estaciones”

¿Qué lo motivó a escribir “Ladrones”, su más reciente canción?

La canción es la continuación de Subtítulos, un tema que hice con Danna Paola. Me hace muy feliz hacer canciones con ella, es alguien a quien quiero mucho. Cuando terminó ese sencillo sentí que la gente me preguntaba qué pasaba ahí, porque la historia y el video quedaban muy abiertos. Y creo que hacer esta continuación avivó aún más el debate. Está pasando algo muy lindo con esa canción y creo que es el hecho de que haya una historia involucrada.

¿Cómo llegó la idea de hacer una colaboración con Danna Paola?

Subtítulos nació hace dos años, pero nunca le había podido encontrar una pista que me gustara, que tuviese algo que ver con música urbana, descubrí el sonido y se lo envié a Danna Paola. Luego yo quería volver a grabar con ella, porque es de esos artistas que te suma muchísimo. Escribí Ladrones y me sonó, se dio de forma muy orgánica... yo se la mandé a ella y le gustó, y de una comenzamos a hacer todos los arreglos para la grabación.

¿Por qué decidió volver a trabajar una segunda canción seguida con esta artista?

Soy de las personas que piensan que una canción no es suficiente y me gusta trabajar con personas de las cuales pueda aprender y Danna Paola es sin duda esa artista que a mí me hace mucho mejor como músico, como persona y con la que me gusta mucho trabajar. Al momento de hacer una segunda canción lo que sea que ella haga va a ser una mejor.

Lasso, Danna Paola - Ladrones

“Subtítulos” la escribió hace dos años, ¿qué le hizo pensar en sacarla al público?

Subtítulos, la primera canción que hice con Danna, surgió de una canción de Juanes que se llama A querer mejor, que me encanta. Este tema empezó siendo una cumbia, no es algo de lo que realmente escribo, pero surgió.

¿En qué se inspiró para la letra de “Ladrones”?

Ladrones está inspirada en una historia de amor prohibida, puede ser que alguien esté en una relación y la otra persona también, pero hay una química y se trata de robar besos, al mismo tiempo de conocer las consecuencias que tendrían estos actos. Es como dicen por ahí: “Ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón”, al mismo tiempo te haces daño.

En la canción canta uno y responde el otro, ¿fue pensada para que fuera en forma de diálogo?

La letra de la canción es bien metafórica y hay fragmentos como: “Te robo la mirada para que me vuelvas a ver”. Esta es de las canciones en las que no es como que yo canto la parte de mi historia y ella canta la parte de su historia y nos juntamos en el coro. Aquí yo digo algo y ella responde. Es una conversación.

¿La época de cuarentena le sirvió para direccionar lo que quería en la música?

Siento que cuando comenzó la pandemia estaba acostumbrado a tener una agenda ajetreada de compromisos y cuando llegó el confinamiento pude pensar; por eso estamos viendo las consecuencias, ahora hay demasiada música creada durante la pandemia. A mí me hizo escribir muchísimo más y ser más introspectivo y creo que son un poco más profundas que las canciones que hacía antes.

Lasso - Rompecabezas (Lyric Video)

¿Qué otros proyectos vienen en camino?

Viene la última parte de las Cuatro estaciones, que es invierno; faltan dos canciones. Después de eso no sé si tomarme un descanso, han sido dos años llenos de mucho trabajo, tal vez me tome unas pequeñas vacaciones.