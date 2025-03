Laura Barjum: “Terminar en un reinado me parecía un desprestigio”

Laura Barjum asegura que, para ella, la belleza es efímera. Foto: Valentina Santiago García

¿Quién es Laura Barjúm fuera de las cámaras?

Para empezar, volvería a mi nombre, Laura González. Laura Barjúm es un nombre artístico que hace parte de mi vida, es el apellido de mi abuela materna y hace parte de mi historia, pero al final eso es lo que sale en los créditos. Mis amigos en el colegio me conocen como Laura González, “Lali”. Yo no quisiera perder nunca eso. A veces, cuando siento que la gente tiene ciertas expectativas sobre mí y mi apariencia, quisiera nunca perder la posibilidad de ponerme mi sudadera, un moño y andar sin maquillaje. Me disfruto mucho eso, hacer muecas, reírme con ganas, hacer chistes flojos con mi papá. Mi familia y mis amigos son muy importantes para mí.

¿Ha sentido que la industria del entretenimiento ha puesto en riesgo esa esencia que no quiere perder?

A veces. A mí me gusta mucho el cariño de la gente. A veces, cuando no es tan fácil caminar en un centro comercial, o cuando estoy mercando y me piden fotos, no hay nada de eso que a mí me moleste, de hecho lo agradezco. Me parece muy loco que se tomen el tiempo de ver mis proyectos, mi contenido digital, que me hayan acompañado en todo el proceso del reinado, que fue algo tan importante para mí. Cuando luego voy a redes sociales y veo comentarios como que dicen que no soy lo que esperaban, o que me vieron desalineada, o que ya no soy la gran diva que estuvo en Miss Universo, no quisiera nunca que esos comentarios me afectaran lo suficiente para dejar ir esos momentos de sencillez y disfrute.

Ser figura pública implica tener la vida expuesta, ¿cómo lidia con las críticas y los comentarios en redes sociales?

Cuando empecé a ser una cara familiar para un grupo más grande de personas, me acuerdo de que me afectaban muchísimo. Había gente que resaltaba defectos físicos en mí que yo no había visto. Hoy soy mucho más fuerte, me acostumbré, algo que no debería pasar. Hay días donde me despierto a prueba de balas, pero hay días donde un comentario me puede tirar al piso.

¿Cómo encuentra el equilibrio entre su vida familiar y sus proyectos laborales?

Creo que uno de los dolores que compartimos con los compañeros es la falta de tiempo. En los proyectos de entretenimiento, la gente cree que son como un disfrute completo, pero te toman mucho tiempo de la vida. Creo que la clave ha sido que mi familia me apoya muchísimo, y lo han entendido. Saben que este es el trabajo que elegí y lo aceptan con amor.

Ha hablado en varias oportunidades sobre el bullying que sufrió en el colegio, ¿cómo esa experiencia influyó en la mujer que es ahora?

Si yo no hubiera vivido esa etapa del colegio tan difícil que fue el bullying, que fue no sentirme atractiva físicamente o no sentirme suficiente, nunca hubiera logrado entender. Ahora, que he llegado a lugares y a plataformas que no me hubiera esperado nunca, es que pienso que la belleza es lo más efímero del mundo.

Yo me enfoco muchísimo más en eso, en el trabajo, más que en la belleza. Sí, tengo un estilo de vida saludable, pero tengo muy claro que la belleza es lo más efímero que hay, y que pueden pasar cosas que cambien ese aspecto de mi vida, y por más doloroso que sea, no voy a dejar de ser Laura.

Un consejo para las víctimas del bullying...

Lo que siempre les digo a los chicos en “Bye Bye Bullying”, que es el proyecto más importante de mi vida, es, que siempre va a haber comentarios sobre ti, personas a las que lo les gusta mucho tu brillo, se sienten incómodos con que seas distinto, que pienses diferente, etc. El secreto está en uno conocerse bien.

Creo que los chicos deben agudizar un poco más los oídos y ver quién los quiere ver, progresar de verdad, quién de verdad los conoce y sabe de lo que son capaces. Uno debería escuchar a esas personas.

Antes de participar en reinados, usted los cuestionaba, ¿por qué no le gustaban? ¿Qué tanto cambió su percepción luego de haber hecho parte de los reinados?

De las cosas que más me limitaba para entrar a un concurso de belleza era mi carrera como actriz. Estudié teatro antes y a mí me preocupaba mucho qué iban a decir mis maestros, mis compañeros y mis colegas. Pasar de ser una actriz de teatro, estudiar y explorar mi carrera para luego terminar en un reinado me parecía un desprestigio. Parecía como que no lo había logrado, pero otro lado estaba mi papá, que veía las oportunidades de negocio, pensando que el concurso era una gran plataforma, y definitivamente lo es.

Una vez dentro, me di cuenta de que todos esos prejuicios que yo tenía eran nulos, para ser una reina de belleza tienes que ser muy consciente de quién eres, eso es lo que te hace diferente porque en realidad todas son muy guapas. Todos esos prejuicios que tenía sobre las reinas de belleza se borraron.

¿De dónde cree que nacieron los prejuicios?

A las reinas de belleza siempre se han pintado como tontas, son niñas que llegaron ahí porque son lindas y salen sonriendo. Nadie nunca se pregunta cuánto se mató esa niña en el gimnasio, la disciplina que tuvo que tener con cultura general. A nosotras nos hacían preguntas que a muchos políticos les ha costado contestar. Tenía 21 años y tenía que responder bien, sonar inteligente y políticamente correcta.

Todo eso hacía parte de la preparación y entrar a ese mundo para mí era un desfile, tener un cuerpo bonito y sonreír, eso no me parecía muy difícil. Cuando entendí el reto que significaba, ahí cambió completamente mi percepción.

Interpreta a Fernanda Sanmiguel en la novela “Nuevo rico, nuevo pobre”, ¿cómo fue el proceso de creación de este personaje antagónico?

El proceso de interpretar a una antagonista requiere una lupa mucho más abierta y exhaustiva. Empecé a mirar escena por escena, línea por línea. Hice todo un camino lógico en mi cabeza para entender por qué ella llega a ser tan grosera, tan egocéntrica. Creo que eso para la audiencia va a hacer mucho más sentido, espero que se lo disfruten mucho. Hay cosas que no digo en voz alta, pero espero que existan momentos de identidad con esta gran villana, que la odien, pero de vez en cuando digan: yo hubiera hecho lo mismo.