Laura Bozzo habla de las cirugías y retoques estéticos que se realiza en Colombia

La Red / Caracol Televisión

La presentadora peruana no se considera una mujer "loca y obsesiva por ser joven".

"Tú sabes que con la edad uno se tiene que rejuvenecer", dice Laura Bozzo ante la cámara del programa "La Red", que la acompañó mientras se realizó unos retoques estéticos en Colombia. (Archivo Laura Bozzo se recupera tras haber estado 'al borde de la muerte').

"Eso de las caras jaladas, que se cortan y se ven como leones no me gusta", asegura la presentadora peruana, quien prefiere los tratamientos de belleza que cataloga como "no invasivos".

"Entonces me hago plasma, botox y todo tipo de tratamientos (…) No es que sea una loca y obsesiva por ser joven, sino que me hago a mí misma", comenta.

Laura Bozzo está consciente que no es una mujer joven, pero tampoco se considera una mujer vieja, dice que es una mujer madura que le gusta sentirse bien consigo misma, pues quiere vivir hasta los 97 años.