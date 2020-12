La experta en diseño holístico explica cuáles serán las tendencias en iluminación, colores y texturas para 2021; además, hace recomendaciones para vivir en armonía.

¿Cómo empezó el gusto por el diseño holístico?

Desde muy chiquita he sentido los espacios. Suena extraño a primera vista, pero así es desde que tengo uso de razón. Siempre que entraba a algún espacio interior lograba sentir cómo estaba su energía, las historias y vivencias de ese espacio, la gente qué había estado ahí y sentía cómo debía transformarse ese espacio. Al comienzo me daba miedo y ansiedad, y casi no me gustaba salir de mi casa, pero a medida que fui creciendo entendí que sí sentía todo esto, era por algo y qué debía aprender más para ayudarles a los demás a través de sus espacios armonizados.

¿Cuál es la relación que existe entre el diseño holístico y las energías?

El diseño holístico es el diseño que ve el espacio no solo desde su parte física, sino desde su parte sensorial y energética. Un diseño holístico es el que trabaja para que el espacio no solamente se vea bien, sino que energéticamente se sienta bien. Y ese es mi propósito.

¿Por qué es importante mezclar el diseño con la armonía, el equilibrio y la energía?

Es muy importante que un espacio esté en armonía y equilibro a través de su parte física y energética, pues los seres humanos por naturaleza percibimos lo que pasa a nuestro alrededor todo el tiempo. Si estamos en un espacio de vibración baja o contaminado, vamos a vernos afectados, no vamos a poder dormir bien, vamos a tener conflictos con nosotros mismos y las personas con las que compartimos la cotidianidad. Podemos llegar hasta a enfermarnos si nuestro espacio no está energéticamente limpio y en armonía.

¿Cómo revitalizar el espacio dejándolo limpio, equilibrado y funcional?

Todos podemos tener un espacio limpio, equilibrado y funcional, pero es importante primero hacer conciencia y entender la importancia de tenerlo así. Por ejemplo, para revitalizar el espacio: pasea por todo tu espacio con la intensión de sentir cómo está. Simplemente camina y mira qué siente tu cuerpo. ¿Se siente pesado? O, por el contrario, ¿te sientes con energía, con ganas de estar ahí? Luego, prende una vela, pon música y comienza a organizar cada espacio. Cuando organizamos, movemos y sacamos cosas para donar, estamos moviendo la energía y abriéndole la puerta a que fluya.

¿Cuál es la tendencia del diseño en cuanto a iluminación?

Estamos pasando por un momento en el que nos mandaron a conectarnos con nuestro interior, con nuestras casas y es acá donde nos damos cuenta de la importancia de estos elementos. La iluminación es un aspecto muy importante a la hora de diseñar un espacio, esta debe estar acorde con la actividad que queramos realizar. Recomiendo iluminación cálida para espacios donde quieras relajarte, descansar, e iluminación fría en espacios donde necesites concentrarte, activar tu cerebro y tener más energía.

¿Y qué nos puede decir sobre los colores y las texturas?

Nuestro cuerpo percibe todo a través de los sentidos, y el sentido del tacto nos habla mucho. Piensa en tapetes, pisos, cobijas, tendidos, almohadas y cojines que sean de todo tu gusto y agrado, pues te ayudará a sentirte en paz y relajado. En el tema de colores, cada color nos transmite un mensaje y nuestro cerebro lo atrapa para decirnos algo. Para no sobrecargar tus espacios, utiliza colores neutros y claros en las cosas de mayor superficie (paredes, muebles grandes) y para contrastar de una manera divertida, puedes jugar con colores más vivos y alegres en elementos pequeños y decorativos.

¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta para renovar un espacio de la casa?

Cuando mis clientes llegan a mi estudio, lo primero que les pregunto es ¿qué quieres sentir en tu espacio? Y acá es donde comienza el verdadero diseño. Puedes hacer una lista de emociones que quieras sentir en cada espacio y comenzar a pensar en los elementos a partir de estas respuestas. Es decir, si quiero sentir paz en mi habitación, no voy a poner una iluminación blanca que no me deje sentirme así, no voy a poner una cobija incómoda ni unos cojines duros.

¿Cómo comenzar un año nuevo en los espacios de la casa?

Después de haber estado casi un año en casa, ya debemos saber cuáles espacios no nos conectan. Si este 2020 no comenzaste a transformarlos, 2021 es el año perfecto, pues ahora sí tienes todo el conocimiento de cómo se siente tu casa. Comienza a cambiar pequeños rincones con los que ya no te conectas. Puedes cambiar los adornos, pintar paredes, traer plantas naturales nuevas, poner flores y mover los elementos.

¿Cuáles son las tendencias en 2021 en los colores que se deben usar y por qué?

En 2020 trabajamos con colores que nos generaran sentimientos de paz y tranquilidad. Para 2021 vamos a utilizar colores que nos den bienestar. Podemos comenzar a utilizar colores verdes, azules y tierra en diferentes tonalidades. Verdes olivas, blancos, azules claros, los colores taupe, beiges y terracota nos van a ayudar a seguir transformando estos espacios dentro de los cuales vamos a permanecer mucho mas tiempo que hace unos años. Recuerda no sobrecargar cada espacio de color. Con una pared o toques en elementos decorativos es suficiente.