Laura Casas le enseña a sanar desde afuera

Laura Casas asegura que la iluminación es un elemento mágico y que el cerebro humano reacciona de distinta manera según el tipo de luz de un lugar. / Archivo particular Foto: Gabriela Guzmán R.

¿Cómo empezó Laura Casas a sanar espacios?

Desde muy pequeña he sido sensible a las energías de las personas y de los espacios. Vivía mucho tiempo dentro de mi casa y eso me ayudó a identificar los lugares de verdad. Fue pasando el tiempo y fui creando técnicas para transformar la energía de los espacios y las sensaciones que les proveen a las personas que los habitan. Todo lo hago a través de la energía y de cómo esta puede consentir los sentidos de cada ser humano. Trabajo con colores, formas, texturas, aromas, iluminación y elementos naturales, enseñándoles a mis clientes a conectar realmente con sus espacios y, de esta forma, sanarlos.

¿Cuál es la tendencia de decoración en esta época de transición?

Todo lo que sea natural, sostenible y ecológico. Reutilizar lo que tenemos de años pasados y complementarlo con elementos más artesanales, naturales, reales. Así como en el diseño, en esta época pasa lo mismo. Estamos buscando sentirnos más frescos y conectados con la naturaleza a través de colores neutros, tierra y blancos.

¿Qué tipo de accesorios recomienda en el hogar para tener una buena energía?

Más que accesorios, recomiendo tener elementos naturales. Plantas, flores, elementos hechos a mano. Para tener buena energía en nuestros espacios es fundamental conectar con ellos desde el corazón. Sentir esa sensación de plenitud al entrar en ellos. Por esto, es muy importante que conectemos con cada cosa que tenemos. Hay un ejercicio que me encanta para reconocer cuáles son esos elementos que están bloqueando la energía y es el ejercicio de caminar por la casa, pararnos frente a cada objeto y sentir lo que nos quiere comunicar. Se trata de identificar cómo nos sentimos con ese elemento. Debemos preguntarnos: ¿lo tenemos ahí porque realmente nos gusta o porque alguien nos lo regaló? Nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas en casa que no cuentan nuestra propia historia y lo único que están haciendo es despertar emociones de tristeza, nostalgia, culpa o miedo. Estos deben irse.

¿Qué papel cumple la iluminación en la vivienda?

La iluminación es una herramienta mágica. Yo digo que un espacio puede cambiar completamente dependiendo de su iluminación. Nuestro cerebro reacciona de cierta forma, según el tipo de iluminación que tengamos. A mí me gusta mucho la iluminación neutra y la iluminación cálida, pues lo que nuestro cerebro percibe es que ya está acabando el día, estamos bajo la luz del atardecer y podemos descansar y soltar la carga y el estrés.

¿Cómo tener un espacio equilibrado?

Nuestros espacios están directamente conectados con nuestra energía, así que es muy importante que, si queremos un espacio limpio y equilibrado, seamos conscientes de que no podemos vivir peleando dentro de él, no podemos quejarnos, estar todo el tiempo estresados o invitar a personas con las que no conectamos, porque esa energía que nosotros estamos emitiendo queda en los espacios por mucho tiempo. Si sientes que tu espacio necesita una limpieza energética, te recomiendo: abre todas las ventanas y deja que el aire entre y fluya por cada rincón.

Para usted, ¿qué significa conectar con el espacio?

Conectar con el espacio es aprender a sentirlo y a sincronizarnos con él. Es transformar su energía y apropiarnos de ella. Entrar a nuestro hogar y sentir que pertenecemos ahí y que no hay otro lugar en el mundo más acogedor, amoroso y cómodo que nuestro espacio, independientemente de qué tan grande sea, cuántos muebles tengamos o dónde quede. Ahí está la verdadera conexión.

¿Dónde se deben ubicar los espejos y por qué?

Los espejos son elementos muy poderosos, ellos son capaces de replicar la energía de lo que reflejan a grandes escalas. Yo recomiendo poner espejos en espacios que queramos sentir más grandes, en lugares donde lo que se vaya a reflejar sea naturaleza, luz natural, flores. Me encanta poner espejos en los comedores, pues este lugar energéticamente es un espacio de nutrición, abundancia y de compartir. Si el espejo lo refleja, lo que está pasando es que se multiplica esta vibración bonita.

¿Cuál es la tendencia que se usará en 2022 en el diseño de las casas?

Venimos con tendencias de diseño muy parecidas desde el año pasado. Cada vez estamos buscando, como seres humanos, vivir en un espacio que no solo se vea bien, sino que se sienta bien. Tener solo cosas que conecten con nosotros, tener un espacio organizado, acercarnos a la naturaleza a través de elementos artesanales, naturales, hechos a mano. Pintar las paredes de colores neutros, colores verdes, azules claros, colores tierra y ser más minimalistas son las corrientes que se están buscando cada vez con más fuerza en los espacios interiores.