Leonardo Palencia: trazos de un autorretrato auténtico

Giancarlo Calderón

“El mundo está lleno de pequeñas alegrías:

el arte consiste en saber distinguirlas”

Li Tai-Po

Los orígenes

“Mi padre era pintor, y su formación se dio a partir de sus intereses frente al oficio; era un hombre apasionado a la pintura y a la historia del arte. Por otro lado está mi madre, que si bien no es artista, es la mujer más creativa que conozco, tiene una mirada del color y de la distribución de formas que muchos diseñadores envidiarían. La pintura ha estado presente toda mi vida, pero la decisión de ser un pintor casi a tiempo completo comenzó cuando mi padre murió, alguien tenía que hacer algo con ese legado lleno de pasión, y ese era yo”.

La formación

“…Conté (en el colegio) con muy buenos maestros que conocían muy bien la cocina del dibujo y la pintura, eran personas apasionadas. Después estudié una licenciatura en artes plásticas en la UPTC, de Tunja… En aquel entonces parecía muy apagado el gusto por la pintura en los estudiantes de artes, sin embargo habían conmigo dos o tres compañeros inquietos por los recetarios pictóricos, así que por nuestra cuenta hacíamos experimentos con imprimaturas, mezclas, materiales… ¡fue una época fascinante!. Años más tarde viajé a Buenos Aires en donde estudié y descubrí otros lenguajes que podían ser soportados mediante el dibujo y la misma pintura”.

El arte

“Creo que el arte debe ser el fiel testigo y representante de un momento histórico; es la mirada íntima de quien lo produce valiéndose de sus dispositivos. El arte también es resistencia a un sistema que cada vez demarca de forma fría los modelos de vida de las sociedades; (el arte) debe tener la capacidad de trasgredir los sentidos de quienes se quieren sumergir en él… creo que el arte más allá de ser una herramienta de expresión humana, es una necesidad: como comer, como satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, es un modus operandi que supera el hecho de cumplir un trabajo de ocho horas… El arte es la novia más celosa de todas”.

El estilo. Las influencias

“Muchos dicen que soy un pintor hiperrealista, pero yo no me veo como tal, ya que las intenciones del hiperrealismo como movimiento son otras. Por ahora no estoy interesado en ponerle un rótulo a lo que hago. Hablando de gustos, siempre he sentido fascinación por los dibujos en gran formato de Luis Caballero, también me gusta la obra de los hermanos Juan y Santiago Cárdenas, me encantan las máquinas y los dibujos del sudafricano William Kentridge. Si me remito a la historia de la pintura en su sentido más formal me parece increíble la obra de Diego Velásquez y de Alberto Durero. También me gustan algunos artistas no tan reconocidos. Es un tema de gusto, de goce estético personal, pero no sé hasta qué punto estos referentes sean influencia en lo que pinto, creo que la música de David Bowie y de Miles Davis ejerce más influencia en lo que hago”.

Los temas

“…En una habitación de dos metros por dos metros solo tienes tus zapatillas tiradas en el suelo, una cama y con suerte una mesa de noche y una TV. Supongo que esas circunstancias te ponen en una crisis necesaria para la creación; eso creo me volvió un poco más observador, me llevó a interesarme por las cosas simples, por esas cosas que tienes en frente y no te percatas, porque resultan tan cotidianas que se vuelven invisibles. Mi trabajo, creo, es la representación de esas cosas cotidianas… si miramos nuestra habitación encontraremos objetos cargados de historias íntimas, de relatos no oficiales, y ese es mi interés particular: los relatos no oficiales, esa voz que no tiene voz. (También) creo en la riqueza técnica, creo que cada objeto tiene que recibir el amor que merece, la observación que merece. Conozco pintores que parece que odiaran la pintura, yo (en cambio) la amo, le doy el tiempo y la dedicación necesaria. La pintura es un universo, un universo lleno de técnicas, materiales, alcances y limitaciones, me interesa explorar sus posibilidades formales, el óleo es perfecto para ganar paciencia, el acrílico es agradecido en los momentos de celeridad, y dibujar en lápiz de grafito te da la posibilidad de volver portable tu taller, así que hay técnica para cada necesidad del día”.

Los trabajos

“…Mis dos más recientes exposiciones individuales fueron El Incidente del Elefante y Otras Metáforas, seguida por #2 Elefante y Otros Domesticables, las dos estaban compuestas por una serie de dibujos y pinturas que realicé desde 2010 hasta 2018 y cuyo eje central es la reconstrucción de la ruta que marcó el dibujo en esos años junto a la metáfora de George Orwell en La Rebelión de la Granja, en donde los roles de la sociedad se representan en esos animales que van desde los más sumisos a los más despiadados. Actualmente algunas de mis piezas se encuentran en la Galería Expreso del Arte aquí en la ciudad de Bogotá”.

Lo que hay. Lo que viene

“Ahora reparto mi tiempo entre la pintura, las cátedras universitarias y la música. He vuelto al óleo después de varios años, estoy pintando Zapatos desgastados, usados y desde luego abandonados. En los zapatos he encontrado una interesante metáfora del camino recorrido, también del abandono, de aquellas marcas propias de la vida, de la memoria. Ahora también estoy preparando material sonoro y visual con mi actual banda, (a la que) no quiero llamarle “Colectivo”, (pues) esa palabra me parece (un) pretexto para justificar cualquier acción grupal en el campo de las artes, y no sé si lo que estamos haciendo entre en ese plano. Espero seguir pintando hasta que los ojos, las manos, y el sistema nervioso me lo permitan, pero también quiero coquetear con otros dispositivos de expresión”.