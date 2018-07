Liam Payne y Cheryl Cole confirman su ruptura

BANG Showbiz

Tras meses de especulaciones al respecto, casi desde el inicio mismo de su relación, los cantantes Liam Payne y Cheryl Tweedy anunciaron su ruptura a través de sus redes sociales con dos comunicados casi idénticos. La pareja, que tiene en común un hijo de un año llamado Bear, no entró a explicar los motivos que los llevaron a separarse, ni cuando pusieron oficialmente fin a su convivencia en la mansión de Essex que compartían hasta ahora.





"A Cheryl y a mí nos entristece anunciar que vamos a seguir caminos separados. Fue una decisión difícil de tomar para nosotros. Seguimos queriéndonos mucho mutuamente como familia. Bear es nuestro mundo y pedimos por favor que se respete nuestra privacidad mientras nos enfrentamos juntos a esta situación", dice el tuit publicado por el antiguo integrante de One Direction.



Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la noticia, en algunos casos para celebrar que Liam haya regresado a la soltería, y en otros tantos para lamentar el final de la historia de amor que comenzó cuando él tenía 14 años y Cheryl, en ese entonces 24, lo conoció en una de las audiciones de 'The X Factor', aunque que el joven no conseguiría entrar a formar parte del concurso hasta dos ediciones después.



Varias fuentes aseguran que la principal razón tras su ruptura fue su diferencia de edad y el hecho de que el cantante se vea obligado a viajar constantemente para promocionar su carrera como solista.



Por su parte, los dos artistas siempre se tomaron con madurez las especulaciones acerca de su romance, sin esconder que pasaban por baches "como cualquiera". Eso sí, cuando les preguntaban acerca del siguiente paso, ambos descartaban la posibilidad de casarse o darle un hermano a su hijo.



"No, eso no es verdad. No va a ocurrir en el futuro cercano. A la gente le encanta inventarse historias", aseguraba hace unas semanas Liam.