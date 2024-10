Liam Payne y la muerte inesperada

Liam Payne hizo parte de One Direction. Foto: Cortesía

En 2010, la versión de Michael Bublé de “Cry Me a River” fue la elegida por Liam Payne para participar en la séptima temporada de “The X Factor” en el Reino Unido. Payne, de entonces 16 años y que ya había audicionado en el programa dos años antes, fue elegido para participar del concurso musical. Su desempeño lo mantuvo como uno de los favoritos, pero no fue suficiente para seguir en la categoría de solista. Durante la etapa conocida como bootcamp, Payne se unió con otros jóvenes participantes para formar una boyband con la que avanzaron en la categoría de grupos. Los otros eran Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, con quienes más adelante formaría One Direction.

Los jóvenes talentos lograron el tercer puesto en el programa. En enero de 2011 se confirmó que la banda nacida en el reality había firmado con la disquera Syco Records, y que además ya estaban grabando su álbum debut “Up All Night”. No pasó mucho tiempo para que creciera el número de seguidores de la banda fuera del Reino Unido. Los directioners se tomaron las redes sociales y alababan a la agrupación, al tiempo que organizaciones y empresas como Forbes, Billboard y MTV les daban premios y los colocaban en la cima de la industria musical.

¿Qué sucedió con Liam Payne?

En marzo de 2015, Zayn Malik abandonó la banda porque no estaba de acuerdo con cómo manejaban los contratos y otros aspectos legales. Ese fue el principio del fin de la era directioner. Al año siguiente el resto de la banda anunció que se separaban indefinidamente. Cada uno de los miembros buscó su camino y comenzó a forjar una carrera de solista, como fue el caso de Liam Payne, que entre 2017 y 2024 lanzó un álbum de estudio, dos EP y 14 sencillos.

El músico falleció este miércoles a los 31 años tras caer de un tercer piso de hotel Casa Sur Palermo, en Buenos Aires, Argentina. “Liam James Payne, compositor y guitarrista (...), falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo”, escribió la policía de esa ciudad en un comunicado. Las autoridades atendieron a un “llamado al 911, donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.

Cientos de personas llegaron a la puerta del Hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, donde ocurrió la muerte de Payne. “Estoy en shock, no lo puedo creer. Vivo a cinco cuadras y pensé que tenía que ser parte”, dijo una fanática de One Direction. Payne tenía “lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación”, dijo el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

“Siento que es una parte de la adolescencia que se pierde, que se va con ellos”, dijo Lena Duek, una joven de 21 años, fanática de la banda y que soñaba con que los miembros de la agrupación se volvieran a unir.

Aunque la banda se separó hace ocho años, los fanáticos de la agrupación recuerdan a cada uno de sus miembros. Payne, que deja un proyecto musical en solitario incompleto, se encontró con los desafíos de una industria cada vez más demandante. “Es difícil mantenerse en esta industria musical, aún más con las redes sociales presionándote cada minuto del día, y es necesario crear y crear todo el tiempo. En mi caso, lo hago cuando me siento bien, pero no deja de asombrarme que las nuevas generaciones exijan siempre contenido y canciones nuevas que mantengan mi estilo”, dijo el cantante en una entrevista para El Comercio de Perú con fecha de agosto de 2023.

El artista sintió el desafío de encontrar un nuevo sonido que acompañara su voz y que se diferenciara de la banda de la que fue parte. “Tenía que estar al nivel o mejor que los sonidos de los inicios en la boyband, pero creo que por fin logré crear algo único y diferente”. Además de su proyecto, Payne trabajó con otros productores bajo el nombre de “Big Payno” y “Payno”, allí creó remezclas para canciones de One Direction y para la cantante y jueza de “The X Factor” Cheryl.

Liam Payne había asistido a principios de este mes al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires. El cantante hizo parte de uno de los grandes fenómenos musicales del siglo XXI, ese mismo que, aun a ocho años de terminado, sigue convocando a su fiel fanaticada, tanto en sus conciertos como solistas, como en momentos como este, donde la música del cantante queda inconclusa.