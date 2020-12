Lina María Delgado, la reina del Carnaval de Negros y Blancos 2021

“Más que reina, hay que ser una embajadora de nuestro Patrimonio”, dice la joven de 21 años.

Lina María Delgado es la reina del Carnaval de Negros y Blancos 2021, que se realizará entre el 2 al 7 de enero. Esta mujer de 21 años estudia derecho y administración de empresas en la Universidad Los Andes, Bogotá, y según su círculo cercano es reconocida por sus habilidades de liderazgo, las cuales se remontan a su etapa escolar, cuando fue personera en el Colegio San Francisco Javier de Pasto. (Le puede interesar: Barranquilla aplaza el carnaval por COVID-19).

Después de su etapa escolar, Delgado se trasladó hacia Alemania, lugar en el que además de cursar sus estudios académicos, aprendió el idioma germano que complementa con su dominio del inglés y el español, su lengua madre.

“Desde muy pequeña me he sentido atraída por el Carnaval. He tenido siempre ese sentido de pertenencia por mi cultura, mi región, por mi Pasto. Yo siento que el Carnaval es amor por lo propio, por las raíces”, manifiesta la joven.

Ahora, lista para representar esta fiesta tradicional que se realizará con una versión atípica debido a la pandemia del coronavirus, Delgado manifiesta que es una oportunidad para afianzar el reconocimiento nacional e internacional del Carnaval como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Para mí, el rol de una reina es muy importante. Más que una reina, hay que ser una embajadora del Carnaval, pues se trata de una persona que tiene que estar encargada no solo de ser el rostro, sino también contribuir en gestión”, expresó.

Igualmente, Lina Delgado señala que el apoyo debe tomar mayor fuerza hacia el sector cultural, realzando la labor de los cultores y artistas que están detrás de todo lo que se presenta.

“A pesar de la delicada situación en la que estamos, esta es una oportunidad para invitar a las personas a que jueguen desde casa, manteniendo esta bonita costumbre, pero con responsabilidad” enfatizó.

Es así como Lina Delgado, reina del Carnaval de Negros y Blancos 2021, demuestra el talante de la mujer nariñense, el amor por su región y además de su belleza, sus cualidades comunicacionales, actorales y carisma en escena.