La actriz volvió a ser tendencia en redes sociales luego de ser relacionada sentimentalmente con otro cantante urbano. Al parecer, Tejeiro está trabajando en un nuevo proyecto de televisión.

Lina Tejeiro se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de ser relacionada con el cantante urbano Llane, ex integrante del grupo Piso 21. Sin embargo, los rumores quedaron aclarados, a través una historia de Instagram publicada por la actriz. (Le recomendamos: Lina Tejeiro recordó algunos momentos de 2020 y a su expareja Andy Rivera)

Ella empezó a hacer la dinámica que está de moda en redes sociales sobre “verdadero o falso” y un seguidor le preguntó sobre el cantante paisa, a lo que esta respondió: “Muy gracioso porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos, ahorita estamos trabajando juntos. Hemos hecho una buena amistad pero romance, no hay”, aseguró Tejeiro.

Por el momento, Lina Tejeiro se encuentra grabando una nueva producción, después de haber estado alejada de la televisión. Este nuevo proyecto lo desarrolla de la mano de cantantes, humoristas y figuras de la farándula colombiana, entre esos la presentadora y actriz Alejandra Azcárate; el cantante y exintegrante de Piso 21, Llane; el humorista y presentador Juanda Caribe; la presentadora Susy Mora y el comediante Piter Albeiro. (Le puede interesar: Lina Tejeiro se sometió a cirugía para retirar biopolímeros)

De acuerdo con historias que compartió en Instagram, está en las instalaciones del Canal RCN, donde se alcanzan a ver los camerinos y un set de grabación.

Todo parece indicar que Lina Tejeiro será parte del jurado del programa “¿Quién quiere la máscara?”, un reality que anunció el canal para 2021. El formato reúne alrededor de 15 celebridades que compiten de forma anónima y usando trajes que ocultan su identidad en un show de talento basado en la música y el baile.