Lina Tejeiro habló de la difícil relación que ha tenido con su cuerpo, esto dijo

Lina Tejeiro contó que fue diagnosticada con bulimia y anorexia. Foto: Instagram Lina Tejeiro

Lina Tejeiro publicó un video en su cuenta de Instagram en el que decidió hablar acerca de su difícil relación con su cuerpo y apariencia a lo largo de su vida. En la grabación, que hace parte de una campaña de su nuevo emprendimiento “Coraje By Lina Tejeiro”, la actriz, de 32 años, se refirió sobre los trastornos alimenticios que padeció y las cirugías estéticas a las que se sometió, desde que era muy joven.

¿Qué dijo Lina Tejeiro?

Tejeiro confesó a su más de diez millones de seguidores que su relación más tóxica ha sido consigo misma y que “vivía en guerra con el espejo”. Contó que desde que tenía 12 años no se sentía a gusto con su imagen y que a sus 14 fue diagnosticada con bulimia y anorexia.

“A esa edad ya odiaba mi cuerpo, lo odié tanto que quise cambiarlo todo. A mis 14 años me diagnosticaron anorexia y bulimia”. Desde entonces, señala la intérprete que se realizó varias cirugías estéticas con la convicción de que así se sentiría más a gusto con su apariencia.

“A mis 16, 17 años me hice mi primera liposucción. A mis 21 años me hice una reducción en mis senos. A mis 24 años me inyectaron biopolímeros en los glúteos; a mis 29 años me hicieron mi primera extracción de biopolímeros y a mis 31 años, en enero de 2023, me hicieron mi segunda extracción de retiro de biopolímeros”.

Sin dudarlo, Tejeiro admitió que nada de esto fue lo que esperaba, ni tampoco la hizo sentirse más cómoda consigo misma. Incluso, dijo que su sentimiento de odio hacia su cuerpo fue mayor, al ver las cicatrices que estas intervenciones le dejaron.

“Lo odié, odié la fibrosis que me quedó en el abdomen; odié las cicatrices que me quedaron en mis senos; odié las cicatrices que me quedaron en mis glúteos, odié el día que me dijeron que tenía biopolímeros; odié cada decisión que tomé”, dijo, mientras mostraba los costurones que tiene en su cuerpo.

Reglón seguido, aseguró que mejorar su relación con ella misma, no ha sido tarea fácil, ni cuestión de poco tiempo. No obstante, ha logrado reconciliarse con su imagen y cultivar amor propio. “Acepto que no he tomado las decisiones más acertadas, pero que, gracias a ellas, he construido el brío con el que hoy acepto las consecuencias de mis desaciertos”, expresó.

Asimismo, reconoció que el aprendizaje más valioso en este proceso ha sido “aceptar y reconocer que soy mucho más que una cara linda, que no me hace valiosa tener un cuerpo perfecto; que lo más lindo es la manera como veo la vida y que lo que realmente me hace única y valiosa es tener un corazón bonito”.

Las reacciones al video de Lina Tejeiro

Varios de sus colegas y allegados han expresado su admiración y han exaltado la valentía de Lina Tejeiro para hablar sin pena, ni temor de lo que ha sido una dura relación con su cuerpo. “Si hay algo que has tenido, siempre, es un enorme CORAJE. Que este mensaje llegue muy lejos”, comentó la actriz Natalia Reyes. Mientras que Vibiana Tejeiro, su madre, le manifestó su amor y aprecio. “¡Gracias hija, porque además de escogerme como mamá eres mi gran maestra!!! Te amo, hija”, comentó.

