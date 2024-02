Lina Tejeiro y la pérdida de su mascota: “Quisiera llegar a mi casa y verla ahí”

Frida, una de las mascotas de Lina Tejeiro, falleció en septiembre de 2023. Foto: Instagram: Linatejeiro

¿Cómo será esa nueva faceta como presentadora?

Ahora estoy explorando una nueva faceta, voy a ser la host de “La casa de los famosos Colombia, junto a Roberto Velázquez, en ViX. Vamos a transmitirle al público por medio de la plataforma, todo lo que va a pasar en la casa 24/7, sin filtro y sin censura, van a poder ver todo por ViX. Nosotros vamos a hacer un recuento todos los días, en las horas de la noche, que será la previa y el after show, donde contaremos las los eventos y los acontecimientos más importantes.

¿Se siente preparada para presentar el programa?

Bueno, pues no voy a estar 24/7 metida en el canal. Sí vamos a estar en las noches de siete u ocho de la noche hasta la media noche en el canal. Fue una invitación que me hicieron, de hecho antes de presentar el casting se lo dije al director. Le dije, ‘no esperes mucho de mí. Yo soy actriz, no soy presentadora’, y eso fue lo que más le gustó. Es un formato demasiado informal, donde puedo ser yo, voy a estar dando una opinión de lo que pienso y de lo que piensan los seguidores. Voy a ser ese puente que va a unir al público y a “La casa de los famosos Colombia”.

Ha dicho que su relación más tóxica ha sido con su cuerpo… ¿Cómo va con ese proceso?

Las relaciones, como todo, creo que se van construyendo poco a poco y tienen altibajos. Como todas las relaciones, a veces están más fuertes y a veces más débiles. Así voy con la relación con mi cuerpo, tratando de fortalecerla cada día y sobre todo con el amor propio. Por ahora te puedo decir que me siento muy bien, muy cómoda y feliz con mi imagen. Siento que me ayudo con lo que transmito y cómo me trato. No te puedo decir que va a ser completamente así, puede que el día de mañana entre en una crisis o puede que no me sienta cómoda. Decir que es un proceso lineal es absurdo y mentiroso.

¿Qué piensa hoy de las cirugías estéticas?

Las respeto. Estoy de acuerdo, si las personas creen que se las deben hacer por su autoestima, por sentirse mejor y porque creen que les puede ayudar, está bien. Siempre y cuando lo hagan por ellos mismos y no por una sociedad que lo está imponiendo, o por agradarle a alguien más. Solo se debe hacer por agradarse a uno mismo y eso es lo más importante.

¿Qué es tener coraje?

Para mí tener coraje, lo he dicho muchas veces y me encanta repetirlo, es tener esa capacidad de hacer algo que nos da miedo, pero hacerlo. El coraje es esa fuerza interior, esa voz interna que te dice si hazlo, aunque tengas miedo. El coraje de pararse enfrente de unas 200 personas sin ser presentadora, pero mandarse con todo a ver qué va a pasar. Creo que es algo que se va fortaleciendo día a día, con las decisiones que uno va tomando y espero seguir fortaleciendo mi coraje.

Hablando de Coraje, que es cómo se llama tu empresa. ¿Cuáles son los retos de hacer empresa en Colombia?

Ya tengo dos empresas más, aparte de Coraje, y con ellas ha aprendido mucho, pero son empresas completamente diferentes, una productora y una empresa que ofrece pautas publicitarias. Crear una marca de maquillaje es emprender de otra manera y conocer otro tipo de público, al que uno tiene que llegar. Es de otra manera la que hay que trabajar, es muy difícil. Admiro mucho las personas que emprenden en un país donde a veces la economía se torna un poco más difícil. Me probé mucho y tuve el coraje de arriesgarme hacer algo que no sabía si iba a funcionar y me ha presentado muchos retos en cuanto a tiempos, en cuanto a lo que quiero lograr. Me ha tocado importar porque la pestañina no se hace aquí, gran parte de los accesorios se trajeron y tuve que aprender de todo ese nuevo mundo, del que no tenía ni idea. A pesar de las otras empresas que tengo sí me dio un poco de susto, pero lo asumí con toda la actitud y debo decir que los emprendedores somos unos verracos.

¿Cómo lleva el duelo por la muerte de Frida, su mascota?

Es un tema como la relación con mi cuerpo. Yo creo que hay días que estoy demasiado bien, etapas donde me siento muy bien. De hecho, no había llorado. Como que estoy muy consciente que ya no está ahí, que es un angelito que me acompaña, pero es una montaña rusa. Hay días que estoy muy bien y mis otros perritos me ayudan mucho a alivianar ese dolor, hay otros días como hoy, que son tan importantes y que quisiera llegar a mi casa y verla ahí. Es un proceso muy inestable, pero que con la compañía de mi familia, mis amigos y mis perritos, y de la aceptación, he ido entendiendo que ese es el proceso de la vida y que la vida es perfecta como es. Sé que está en el cielo acompañándome, sé que va a vivir siempre en mi corazón y ahí voy ya un poco más tranquila, pero recordando la todos los días de mi vida.

¿Qué le diría a alguien que está atravesando por un duelo?

Mucha fuerza y aceptación, que es lo más difícil aceptar. Esa es la vida, ese es el destino, es una cruel realidad con la que tenemos que vivir y aceptarlo hace que se aliviane un poco más el dolor. Hay que dejar de buscar culpables, a pesar de que muchas veces se van por un accidente, una tragedia o porque sencillamente sucedió, el humano siempre quiere buscar algo que dé una respuesta. Es una respuesta que no te va a devolver a ese ser, entonces de nada sirve encontrar una respuesta, sino a volver solo encontrar la aceptación. Eso es lo más importante, además de tener un lugar seguro y una comunidad, o una familia, que te aporte y te ayude mucho en esos momentos tan difíciles.

¿Siente que la fama le ha servido?

No sé si es fama o reconocimiento. Depende de las personas como lo quieran llamar, porque famosa Shakira. En gran parte si hay que decir que tener un reconocimiento te da un privilegio en muchos aspectos de la vida, privilegios de muchas maneras económicos, sociales o laborales. Yo por lo menos agradezco el reconocimiento que tengo porque puedo ser mejor atendida en un restaurante, aunque no debería ser así, todos deberíamos de ser iguales, pero es la realidad.

¿Qué le ha enseñado el éxito?

El éxito me ha enseñado a soñar cada vez más en grande y sobre todo a confiar en mí, porque a pesar de que uno está haciendo las cosas, siempre hay una duda interior que te dice ¿será? Pero cuando ya ves el éxito en algo hecho realidad, esa confianza interna como que se compacta más y dices ‘ahora me voy a arriesgar más’. Con eso te vuelves más seguro.

¿Qué papel le gustaría interpretar?

Hay tantos. Me hace falta un protagónico en una serie o un antagónico que saque lo peor de mí. También me gustaría hacer algo como de acción, una policía o una guardaespaldas, algo que implique una formación física y de armas. De cosas que me reten un poco más, que muestren y saquen de mí esa parte ruda, que aunque no parezca, tengo mucho.

¿Al lado de quién le gustaría actuar?

Aquí en Colombia ya actué junto a Andrés Parra, hace muchos años en una serie que se llamaba “Muñoz Vale Por Dos”, me encantaría repetirlo. Nunca he actuado con Christian Tappán y me parece increíble, me encantaría hacerlo. En cuanto a Hollywood o el resto mundo, tengo tantos con quienes quisiera actuar. Por ejemplo, amo la comedia y a mí la comedia de Adam Sandler parece la comedia tan tonta como yo.