Decretan tres días de luto en Los Palmitos, Sucre, por la muerte de Lisandro Meza

Diana Pérez Márquez, alcaldesa de Los Palmitos, Sucre, municipio en el que vivió el cantante Lisandro Meza, decretó tres días de duelo por la muerte del juglar de la música sabanera, quien falleció el sábado 23 de diciembre en la clínica Concepción de Sincelejo, capital del departamento de Sucre.

“Estamos consternados. Decretamos tres días de duelo porque todo el municipio está lamentando esa pérdida de un gran ser humano lleno de virtudes y con sus ritmos que nos hizo la vida más feliz”, indicó la mandataria local en diálogo para Blu Radio.

El deceso fue informado por el centro médico en horas de la tarde de este sábado, 23 de diciembre, en un comunicado que no especifica las causas del deceso. “Su fallecimiento se da después de haber permanecido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el miércoles 6 de diciembre de 2023, donde recibió manejo integral por equipo multidisciplinario”, reza el comunicado.

Se espera que el cuerpo de Meza llegue esta tarde a Los Palmitos y que desde el lunes sea velado en cámara ardiente en el polideportivo del municipio. Antes, familiares y amigos del cantante llegan a la funeraria La Esperanza, en Sincelejo, para darle el último adiós al artista.

Familiares, amigos y seguidores de Lisandro Meza llegan a la funeraria La Esperanza en Sincelejo a darle el último adiós al “El Macho de América” como se le conocía a Lisandro. pic.twitter.com/r5xROTl4Ad — Johann Diaz (@diazjohann) December 24, 2023

El juglar de la música sabanera fue internado de urgencia el pasado miércoles 6 de diciembre en la clínica Concepción de Sincelejo y fue enviado a Unidad de Cuidado Intensivo, UCI. Según cuentan sus familiares, Meza comenzó a tener fuertes dolores de cabeza que poco a poco fueron aumentando, afectando directamente su salud. Decidieron llevarlo al médico y lograron detectar los indicios a tiempo.

Patricia Meza, hija del maestro Lisandro Meza, aclaró que Meza no falleció por consecuencia de una isquemia celebrar sino por descompensación por un shock cardiogénico. “Él siguió muy consciente y atento de todo lo que pasaba a su alrededor. Él no nos hablaba ni nos miraba, solo asentía con la cabeza lo que le decíamos hasta su ultimo suspiro. Le contamos que todo el mundo estaba atento a su salud, e incluso pudo ver su estatua en Sincelejo, él estaba consciente de todo hasta que tuvo una crisis y su corazón no resistió más”.

El artista, que consideraba que la mejor cura para los males es la comprensión, comenzó su carrera hace más de 50 años y su primera composición fue Aroma de las flores. Consideró que la inspiración nació de “las cosas maravillosas” que le muestra la vida.

Compartió su vida artística con Los Coraleros del Majagual, de la que fue parte junto con Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, Eliseo Herrera, César Castro, Nacho Paredes, Lucho Argaín, Julio Herazo, Chico Cervantes, Rosendo Martínez, Enrique Bonfante, Tobías Garcés y Manuel Cervantes.

Lisandro Meza, una historia en canciones

Su trayectoria comenzó en 1954 en la finca de su padre cantando y tocando varios instrumentos como el piano, la guitarra, el bajo y el acordeón. Su destreza era tan grande, que en una fiesta organizada para los trabajadores de la finca, él fue el centro de atención. Desde ese momento, comenzó su carrera como cantante y acordeonero.

Su voz era cada vez más reconocida por la gente de El Piñal, en Sucre, y se fue expandiendo por varios lugares aledaños. Canciones compuestas por él como “El saludo”, “Entre rejas” y “Baracunatana” comenzaron a sonar hasta que llegaron a los famosos Corraleros del Majagual, donde fue acordeonero titular por varios años convirtiéndose en uno de los conjuntos más influyentes en la música colombiana.

