Liss Pereira está embarazada

Redacción Gente

Liss Pereira es una experta elaborando hojas de vida. Por lo general no le toca hacerlas para ella, más bien emplea su tiempo realizando un diagnóstico completo de cada uno de los personajes que se inventa para sus rutinas como humorista. Esa misma práctica, así de obsesiva, la hacía durante sus días de radio cuando prestaba su garganta y su voz para relatar historias ajenas.

A Miguelito, un niño más bien precoz y apasionado por los esféricos, Liss Pereira le creó una atmósfera para que tuviera una supervivencia honrosa, por lo menos. El personaje fue muy exitoso en varias emisoras y en diferentes programas, incluido el Carrusel, de Caracol Radio, pero antes de salir al aire con él y empezar a rasgar su voz, le tenía un currículo claro, avanzado y generoso. Sabía de quién era hijo, cuáles eran las ocupaciones de sus padres, en qué curso estaba, cómo caminaba y cuál era su pinta favorita.

A mano, de su puño y letra, ella ha gestado las frases que la han hecho célebre y, aunque dice que no es chistosa porque no se sabe ningún chiste, lo que provoca de inmediato después de algún comentario, es una sonora carcajada o un silencio manifestado entre signos de interrogación. El resultado final después de que Liss Pereira expone una idea siempre es la risa porque lo que busca es poner en común algunos hechos cotidianos. Su profesión de comunicadora social le ha servido para identificar que las anécdotas particulares son, de alguna manera, generales también.

Con esa misma creatividad, ella confirma a través de su cuenta en Instagram que está embarazada y que espera feliz a su primer hijo con su pareja, el también comediante Ricardo Quevedo, más conocido por el apodo de Cejas pobladas.

"Si hace unos años me hubieran preguntado cómo iba a ser mi vida hoy, de ninguna manera habría acertado, no sabía que iba a estar así de enamorada, así de acompañada y así de feliz, no sabría que la meta de los kilos menos perdería sentido y en lugar de eso llegaría a mis 32 con unos kilos de más, pero esta vez no me harían sentir insegura, que estos kilos nuevos son de amor, de un amor que empezó a crecer dentro de mí...", contó en sus redes la comediante.

Por su parte, Ricardo Quevedo manifestó: "Trabajamos juntos, amamos juntos, nos divertimos juntos y de tanta diversión, ahora tendremos un bebé juntos. Estamos felices, nos tendremos paciencia y amor..."

La pareja que tanta risas produce, ahora sonríe feliz.