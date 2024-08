Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló por qué no puede tener más hijos

Tarón y Falcao García se conocieron en 2006 en Argentina. Foto: @loreleitaron/ Instagram

En una entrevista que Taron concedió a Cristina Estupiñán, la artista habló sobre su faceta como madre y los aprendizajes que le ha traído la experiencia con sus cinco hijos. También habló de lo duro que fue para ella y para su esposo perder a un bebé y respondió ante la pregunta que constantemente le hacían algunos de sus seguidores: “¿Volverías a ser mamá?” su respuesta fue contundente.

“Soy muy fértil, gracias a Dios. Pero ya no puedo más, tuve cinco cesáreas y ya no puedo más. El médico me dijo ‘Lore, el último fue de riesgo’, por eso Heaven es un milagro. Nació un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora y yo tenía la pared abdominal muy delgada”, contó.

Después de ese momento complicado, Tarón contó que el médico le recomendó no tener más hijos, aunque quisiera. “Yo tendría uno o dos más, amo estar embarazada, pero ya no se puede por mi salud”, declaró.

¿Quién es Lorelei Tarón?

Lorelei Taron, nacida el 17 de junio de 1988 en Jardín América, provincia de Misiones, Argentina, tiene 36 años. El gusto musical de la artista empezó cuando tenía 3 años y empezó a tomar sus primeras clases de canto. A los 17 años se mudó a Buenos Aires para cumplir su sueño como intérprete. La cantante tiene varios sencillos publicados y un álbum de estudio titulado “No me rendiré”.

Canciones de Lorelei Tarón

Además de las canciones de su álbum como “Tú me haces bien”, “Dios invisible” y “Te vi por primera vez”, la artista con otros títulos en su repertorio. “Hay una luz” es también una de las más conocidas.

“Carta sobre mí”, hecha en colaboración con Kike Pavón; “No hay otro lugar más alto”; “Me dices”; “Vuelvo a nacer”; “Todo lo que soy”; y “Cuidaré de ti”; son otras de las canciones de la cantante argentina.

Su relación con Falcao García

Tarón y Falcao García se conocieron en 2006 en Argentina. La pareja se unió en poco tiempo y se casaron al año siguiente. Este año completa su 17 aniversario juntos. La pareja colombo-argentina tiene cinco hijos juntos. Dominique de 11 años, Desirée de 8, Annete de 6 años, Jedidiah de 3 años y la más pequeña Heaven que tiene menos de un año de nacida.

Debido a la carrera del futbolista, la familia de Tarón ha vivido en diferentes ciudades del mundo. Falcao ha hecho parte de equipos como Porto (Portugal), Atlético de Madrid (España), Monaco (Francia), Manchester United, Chelsea (Inglaterra), Galatasaray (Turquía) y Rayo Vallecano (España). Aún no se ha confirmado si toda la familia vendrá a vivir con “El Tigre” a la capital colombiana.

La cantante impulsó un poco la expectativa de los fanáticos del fútbol que añoraban la llegada del jugador a Millonarios, en una publicación en redes sociales por el Día del padre Tarón recibió comentarios haciendo alusión a la llegada del jugador al equipo. La artista no respondió a los comentarios, pero le dio me gusta a varios de esto, aumentando la ilusión de que se concretó un trato con Falcao.