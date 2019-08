Los “Centennials” y su poder de cambio

Daniela Suárez Zuluaga

La situación del planeta es crítica. Polos derritiéndose, bosques quemándose, ríos secándose… pareciera que la única manera en la que decidimos hacer algo realmente significativo por el lugar que habitamos, es cuando sentimos que la esperanza se agota.

Miles de iniciativas se han quedado en palabras, pero muchas otras han empezado a surgir, y por medio de sus acciones, poco a poco van aportando a ese gran cambio que todos queremos: frenar el daño tan profundo que le estamos haciendo a nuestro hogar, nuestra tierra.

Uno de los grandes proyectos que se empezó a ejecutar lo protagoniza Bancolombia, y se trata de una “docuserie” llamada “El poder de los Centennials”, y que, de la mano del cantante colombiano Sebastián Yatra, busca hacer que las grandes empresas sean sostenibles y cuiden del medio ambiente.

Según Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia, se creó la Escuela de la Sostenibilidad precisamente para generar un espacio donde se intercambiarán ideas para mejorar el planeta. “Queremos que este sea un espacio donde se pueda enseñar, pero también se pueda aprender; de ahí nace “El poder de los Centennials”. En este proyecto buscamos a esos jóvenes que inspiran al mundo y averiguamos qué estaban haciendo para transformarlo y generar ese concepto de cambio”, comenta. “Los trajimos para que hablaran sobre temas específicos con empresarios tradicionales y así confrontar esas dos visiones, y finalmente mostrar el mensaje de que todas las generaciones tenemos que trabajar juntas para marcar la diferencia”, agrega el empresario.

Cuando Mora habla de “La Escuela de la Sostenibilidad”, se refiere a una plataforma de contenidos que, a partir de ejemplos reales, permite inspirar a otros y demostrar que es posible contribuir a la solución de problemáticas que sumen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y que demuestren que todos los ciudadanos son agentes de cambio y pueden contribuir a un mundo más próspero y perdurable.

Esta “docuserie” reúne a seis jóvenes de diferentes partes del mundo, que crearon proyectos sostenibles que fomentan el cuidado del planeta: Jack Andraka, quien descubrió a sus 15 años un método que permite detectar el cáncer de páncreas, ovarios y pulmones en sus etapas iniciales; Karan Jerath, quien a una corta edad patentó un invento que ofrece una solución para limpiar derrames de petróleo en los océanos; Brian Bosire, cofundador de Hydrologistics; Vincent Loka, quien a sus 22 años fundó la startup Wateroam; Adora Svitack, escritora, oradora y activista, defensora de causas que incluyen el feminismo, el empoderamiento de los jóvenes, y Fernanda González, que es escritora, activista y conferencista, enfocada en la lucha por la igualdad de género y la promoción de los derechos básicos de niños, niñas y adolescentes. Esto son los “centennials” protagonistas de este proyecto.

Ellos se encontraron cara a cara con empresarios de gran trayectoria, como Jens Mesa, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma; Vicente Borrero, presidente de la Fundación Valle de Lili; Jaime Alberto Ángel, presidente de Corona; Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte; y de Enrique Crespo, CEO del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala, para presentar sus ideas y crear un espacio de discusión donde dos generaciones completamente distintas unieron sus fuerzas para trabajar en pro del planeta.

Entre tantos artistas jóvenes que hay en el país, este proyecto decidió escoger a Sebastián Yatra como el presentador y abanderado de esta iniciativa, y según Mora, la decisión se tomó gracias a que Yatra siempre ha sido un gran seguidor de los temas de sostenibilidad y trabajo por el mundo. “Considero que fue un acople perfecto en esa visión de los centennials, por la sencillez, la inteligencia y el talento; él es el complemento perfecto”, comenta.

Para el artista colombiano, participar en este proyecto fue algo muy significativo para él, pues el hecho de que seis jóvenes hayan decidido retar a seis empresarios a cuidar el medio ambiente lo cautivó. “Si las grandes empresas no se vuelven sostenibles, no hay manera de perdurar en el tiempo, y necesitamos que realmente los cambios sucedan, que no se queden solo en palabras”, comenta el cantante.

“Lo bonito de esta serie es que, al final de cada capítulo, los empresarios se comprometen a que la empresa va a ser sostenible, y no son palabras que se quedan en el aire, el compromiso queda por escrito”, comenta Yatra, haciendo énfasis en las acciones pequeñas que cada quién puede hacer desde su casa, como no desperdiciar el papel, cuidar el al gua y reciclar, “son cosas que parecen pequeñas, pero si todos comenzamos a hacerlas, vamos a empezar, no solo a ver el cambio, sino a provocarlo”, concluye.