Los hitos del escándalo del magnate del cine Harvey Weinstein

Imagen de archivo Harvey Weinstein abandona el Tribunal Penal de Manhattan, mientras un jurado continúa con sus deliberaciones el 21 de febrero de 2020, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP - JOHANNES EISELE

El máximo tribunal de Nueva York anuló el jueves la condena por delitos sexuales impuesta en 2020 al productor de Hollywood Harvey Weinstein, un sorprendente giro en el caso que lanzó el movimiento #MeToo. Estos son los momentos clave del caso:

2017: Estalla el escándalo

El diario The New York Times publicó en octubre de 2017 una gran investigación que detalló varias acusaciones de acoso sexual y agresión contra Weinstein a lo largo de tres décadas. Las actrices Ashley Judd y Rose McGowan son las acusadoras más conocidas. El diario reveló que Weinstein llegó a acuerdos financieros con al menos ocho mujeres para que guardaran silencio sobre los abusos.

El directorio de la productora de cine Weinstein Company, que el magnate controla con su hermano Bob, se ve forzado a despedirlo unos días después. La actriz y directora de cine italiana Asia Argento contó unos días después a la revista The New Yorker que Weinstein la violó en 1997. Otras dos mujeres también lo acusaron de agresión sexual.

Las actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rosanna Arquette se unieron a la lista de mujeres que denuncian a Weinstein por acoso. El directorio de la Motion Picture Academy of Arts and Sciences, la institución que otorga los Premios Óscar, votó para expulsar a Weinstein, cuyos filmes ganaron más de 80 estatuillas. A medida que pasan las semanas, más y más mujeres se animan a contar en público que han sido abusadas por Weinstein, tanto en las redes sociales como ante las cámaras de televisión.

2018: Weinstein es inculpado

La fiscalía de Manhattan acusa a Weinstein de violación en primer y tercer grado de la exactriz Jessica Mann (aún no identificada) en 2013. Weinstein comparece ante un juez y una corte de Manhattan tras rendirse ante la policía, seguido por un enjambre de periodistas y fotógrafos. Su abogado de entonces, Ben Brafman, negocia una fianza de un millón de dólares. La fiscalía agrega luego nuevos cargos por un acto sexual “forzado” en julio de 2006 contra otra mujer, la asistente de producción Mimi Haleyi.

2019: Nuevo testimonio

Los fiscales presentan una nueva inculpación que permitirá a la actriz de “Los Soprano”, Annabella Sciorra, participar en el juicio como testigo. Sciorra afirma que Weinstein la violó en el invierno boreal de 1993-94. El delito ya prescribió, pero los fiscales esperan que su relato ayude a convencer al jurado de que Weinstein es un depredador sexual. Weinstein alcanza un acuerdo por 25 millones de dólares con más de 30 actrices que lo acusan de acoso y abusos sexuales, en una demanda civil colectiva no vinculada a su juicio penal. Bajo el acuerdo, Weinstein no tiene que admitir ninguna culpabilidad.

2020: Culpable

Un jurado de Nueva York declara a Weinstein culpable de dos cargos que no han prescrito aún: agresión sexual en primer grado contra Mimi Haleyi en 2006 y violación en tercer grado contra Jessica Mann en 2013. El veredicto fue alcanzado tras casi un mes de juicio en el cual estas dos mujeres y otras cuatro testigos contaron con lujo de detalles cómo fueron humilladas, atacadas y violadas por Weinstein. El movimiento #TimesUp auguró “una nueva era de justicia” para las sobrevivientes de agresiones sexuales, mientras el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, aseguró que comienza “un nuevo día” para el sistema judicial estadounidense. El 11 de marzo, Weinstein fue sentenciado a 23 años de cárcel por el juez James Burke, casi el máximo previsto (29 años).

2022: Juicio en Los Ángeles

El ganador del Óscar es declarado culpable en diciembre de 2022 por un jurado de Los Ángeles de tres cargos por atacar a una mujer en una habitación de hotel de Beverly Hills una década antes, incluida la violación forzada. En un juicio que duró semanas, los fiscales pintan el retrato de un ogro depredador, que durante años ejecutó un “reinado del terror”, utilizando su tamaño físico y su habilidad profesional para violar y abusar de las mujeres en Hollywood. Según los fiscales, sus víctimas estaban aterrorizadas y temían por sus carreras si denunciaban a un hombre que dominaba la industria.

Weinstein es absuelto de otro cargo y se declara nulo el juicio de otros tres. El productor promete recurrir los veredictos de culpabilidad. Su víctima en el caso dice que espera que Weinstein “nunca vea el exterior de una celda de prisión en su vida”. Dos meses después, el magnate del cine es condenado a 16 años de prisión, que un juez ordena cumplir su condena en Nueva York.

2024: Anulación de la condena en Nueva York

En una sorprendente revocación, el más alto tribunal del estado de Nueva York anula la condena de Weinstein por delitos sexuales en 2020 en una decisión de 4-3 el 25 de abril. El Tribunal de Apelaciones cita errores en la forma en que se había llevado a cabo el juicio, incluida la admisión del testimonio de mujeres que no formaban parte de los cargos que se le imputaban. “Orden revocada y nuevo juicio”, dice el fallo, y añade que “las alegaciones de malos actos anteriores no pueden ser admitidas contra (los acusados) con el único propósito de establecer su propensión a la criminalidad”. Un grupo de víctimas calificó la anulación de la condena del exproductor de cine de “profundamente injusta” y anunció que seguirá “luchando por la justicia para las supervivientes de todo el mundo”. Los próximos pasos para Weinstein, actualmente recluido en el centro penitenciario de Mohawk, en Rome (Nueva York), aún no están claros.